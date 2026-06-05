Haïti: cap sur le développement local inclusif

Le Centre éducatif pour le développement durable et l’épanouissement de l’agriculture (CEDDEA), département du Nord d’Haïti, a récemment été sélectionné dans le cadre de l’appel à propositions PAIESC lancé par l’Union européenne en Haïti.

Cet appel, mis en œuvre dans les départements du Nord, du Sud et du Nord-Est d’Haïti, visait à soutenir les initiatives des organisations de la société civile contribuant au développement local, à la participation citoyenne, et au renforcement du tissu socio-économique.

227 organisations locales ont soumis une proposition de projets dont 32 ont été retenues, incluant 12 organisations dans le Nord, 11 dans le Sud et neuf dans le Nord-Est.

Madan Sara, maillon clé

Le CEDDEA fait partie des 12 organisations sélectionnées dans le département du Nord, avec un sous-projet intitulé Cultiver l’autonomie des familles agricoles de Saint-Raphaël à travers l’agriculture régénératrice des cultures maraîchères et l’accompagnement des Madan Sara.

Madan Sara désigne, en Haïti, une femme commerçante qui joue un rôle essentiel dans l’économie locale.