Haïti: cap sur le développement local inclusif

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Des «Madan Sara» (agricultrices, qui jouent un rôle essentiel dans l'économie haïtienne) transportant leurs produits vers les marchés. Photo: Abedjluniverse
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Publié 05/06/2026 par Annik Chalifour

Le Centre éducatif pour le développement durable et l’épanouissement de l’agriculture (CEDDEA), département du Nord d’Haïti, a récemment été sélectionné dans le cadre de l’appel à propositions PAIESC lancé par l’Union européenne en Haïti.

Cet appel, mis en œuvre dans les départements du Nord, du Sud et du Nord-Est d’Haïti, visait à soutenir les initiatives des organisations de la société civile contribuant au développement local, à la participation citoyenne, et au renforcement du tissu socio-économique.

227 organisations locales ont soumis une proposition de projets dont 32 ont été retenues, incluant 12 organisations dans le Nord, 11 dans le Sud et neuf dans le Nord-Est.

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Membres du CEDDEA lors de l’inauguration de l’organisme. 2e: John-Milton Volmar, agronome et entrepreneur vert, PDG-fondateur. Photo: CEDDEA.

Madan Sara, maillon clé

Le CEDDEA fait partie des 12 organisations sélectionnées dans le département du Nord, avec un sous-projet intitulé Cultiver l’autonomie des familles agricoles de Saint-Raphaël à travers l’agriculture régénératrice des cultures maraîchères et l’accompagnement des Madan Sara.

Madan Sara désigne, en Haïti, une femme commerçante qui joue un rôle essentiel dans l’économie locale.

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Ces femmes commerçantes achètent des produits agricoles directement auprès des paysans, les transportent souvent sur de longues distances, puis les revendent sur les marchés urbains ou ruraux.

«La Madan Sara est un maillon clé entre les producteurs agricoles et les consommateurs, contribuant fortement à la sécurité alimentaire et à la dynamique économique du pays», témoigne John-Milton Volmar, agronome et entrepreneur environnemental, PDG du CEDDEA.

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Le projet du CEDDEA aspire à renforcer les capacités socio-économiques des femmes de Saint-Raphaël. Photo: Jefferson Noël

Autonomie financière, sécurité alimentaire

Rappelons que le CEDDEA a été préalablement sélectionné en décembre 2025, parmi 28 organisations haïtiennes retenues dans le cadre du programme du Fonds Équipe France – Société civile (FEF-OSC) 2025–2026 soutenu par l’Ambassade de France en Haïti.

Le projet mis en œuvre au courant de cette année aspire, entre autres, à renforcer les capacités socio-économiques des femmes de Saint-Raphaël, à contribuer à la résilience climatique et à la sécurité alimentaire locale.

«Notre sous-projet consiste à renforcer la résilience économique des familles agricoles de la commune de Saint-Raphaël, en promouvant des pratiques d’agriculture régénératrice, tout en soutenant les Madan Sara, actrices clés de la commercialisation agricole locale», précise John-Milton Volmar.

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La production maraîchère représente la principale activité économique des agricultrices de Saint-Raphaël.

Pratiques agricoles durables

À travers cette initiative, le CEDDEA entend contribuer durablement à l’amélioration des revenus agricoles, la protection des sols et de l’environnement, l’autonomisation économique des femmes, et le développement local inclusif.

Le CEDDEA fait notamment partie des entreprises appuyées par le Pôle d’innovation du Grand Nord (PIGraN) créé par le Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN-Monde).

Le PIGraN propose un accompagnement aux nouvelles entreprises haïtiennes ou déjà en affaires, par l’entremise de toute une gamme de formations et services adaptés aux besoins des entrepreneur.es: création d’entreprise, développement du plan d’affaires, marketing, réseautage, partenariats économiques, mentorat.

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