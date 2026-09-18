Haïti: quand protection de l’environnement et développement communautaire vont de pair

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Le réseau de volontariat de ClimUnity Association, LCOY HAITI 2026, Lakou Breda, Photo: KREYALAB
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Publié 18/09/2026 par Annik Chalifour

ClimUnity Association basée au Cap-Haïtien, capitale du département du Nord d’Haïti, est une organisation à but non lucratif engagée envers le renforcement de la résilience communautaire face aux défis environnementaux et socio-économiques.

L’Association a été fondée en juillet 2025 à travers une vision partagée par un groupe de jeunes haïtiens  souhaitant contribuer au développement durable, à la résilience climatique et au développement des communautés vulnérables en Haïti.

Aujourd’hui, ClimUnity Association rassemble des jeunes professionnels, étudiants, chercheurs et bénévoles qui mettent leurs compétences au service de solutions durables et inclusives.

Jeftey Saint Fleur. Photo: Mikerly Joseph

«À travers nos actions et programmes de formation, nous contribuons au développement du leadership des jeunes, à la sensibilisation environnementale et à la promotion de solutions durables portées par les acteurs locaux», cite le président co-fondateur Jeftey Saint Fleur.

Afin de renforcer son impact, l’organisation développe une approche qui combine la recherche appliquée, l’innovation technologique et l’action communautaire, favorisant ainsi la conception de solutions adaptées aux réalités locales.

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Mentorat et éducation

La mission de ClimUnity Association consiste à autonomiser les communautés afin qu’elles puissent bâtir leur résilience à travers l’éducation environnementale, l’agriculture durable, le leadership des jeunes, l’engagement citoyen et l’innovation accessible.

«Nos activités comprennent notamment des programmes de mentorat, des ateliers d’éducation environnementale, des initiatives de résilience climatique, des activités communautaires, le développement de projets durables et le renforcement des capacités des jeunes et des acteurs locaux», précise Jeftey Saint Fleur.

Les principaux bénéficiaires de l’organisation incluent les jeunes, les femmes, les agriculteurs, les établissements scolaires et les communautés vulnérables.

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Moments forts de la LCOY HAITI 2026. Photo: KREYALAB

Dialogue et recommandations

Parmi les récentes initiatives de l’organisation, citons la réalisation de la LCOY Haiti 2026 (Local Conference of Youth) à travers un consortium accrédité par YOUNGO, le réseau officiel des enfants et des jeunes de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC).

Permettant à plus de 400 jeunes de différentes régions d’Haïti de participer à des activités de dialogue, de renforcement des capacités, d’engagement climatique et de formulation de recommandations destinées aux décideurs.

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ClimUnity Association, en partenariat avec SDG Youth Connect a également lancé un programme de mentorat destiné aux jeunes en Haïti, axé sur le leadership et la résilience climatique, en janvier 2026.

Ce programme a suscité un fort engouement avec plus de 690 candidatures reçues à travers le pays. À l’issue d’un processus de sélection compétitif, 30 jeunes leaders ont été retenus pour constituer la première cohorte, dont l’annonce officielle est prévue à la fin du mois de septembre.

Leadership et développement international

L’organisation concentre actuellement ses activités principalement dans le Nord d’Haïti, tout en développant progressivement sa présence à l’échelle nationale grâce à de nouveaux partenariats et programmes.

Dans cette dynamique, ClimUnity Association collabore avec Project Managers Without Borders (PMWB) et le Project Management Institute (PMI) dans le cadre du Youth Climate Project Management Program, visant à renforcer les compétences des jeunes en gestion de projets, leadership et développement international.

Ceci afin de leur permettre de concevoir et de mettre en œuvre des solutions durables au sein de leurs communautés.

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Défis financiers et institutionnels

«Parmi nos principaux défis figurent la mobilisation des ressources financières, le renforcement de nos capacités institutionnelles, l’élargissement de notre réseau de partenaires stratégiques et l’augmentation de notre impact dans un contexte marqué par les changements climatiques et les vulnérabilités socio-économiques», indique le Jeftey Saint Fleur.

À court terme, ClimUnity Association souhaite consolider sa structure organisationnelle, renforcer ses programmes d’éducation environnementale et de mentorat, développer des partenariats solides et accroître son impact auprès des communautés du Nord d’Haïti.

À long terme, l’organisation aspire à devenir une organisation de référence en Haïti, dans la région caraïbéenne et à l’échelle internationale dans les domaines de la résilience climatique, de l’éducation environnementale, du leadership des jeunes, de l’agriculture durable et de l’innovation technologique.

Meneighdo Frazer, secrétaire exécutif; Sherley Petit-Frère, responsable du renforcement des capacités; Hercule Erezy, responsable financier et logistique; Djim Laporte, cadre du ministère de l’Environnement en Haïti.

Partenariats internationaux

«Notre ambition est de contribuer aux efforts mondiaux de développement durable par des solutions locales reproductibles, en favorisant les échanges de connaissances, en renforçant les partenariats internationaux et en donnant aux communautés les moyens de devenir des acteurs du changement à l’échelle locale, régionale et mondiale», réitère Jeftey Saint Fleur.

ClimUnity Association collabore actuellement avec SDG Youth Connect, et l’Association Haïtienne d’Assistance Agricole, Médicale, Éducative et Sociale (AHAAMES) dans le cadre d’initiatives liées à l’éducation environnementale et au renforcement des capacités communautaires.

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L’organisation est à la recherche de nouveaux partenariats dans le but d’étendre ses objectifs de développement durable et de résilience climatique à grande échelle.

À noter que le site Web de ClimUnity Association sera bientôt accessible en français, espagnol et créole haïtien.

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