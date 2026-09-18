Haïti: quand protection de l’environnement et développement communautaire vont de pair

ClimUnity Association basée au Cap-Haïtien, capitale du département du Nord d’Haïti, est une organisation à but non lucratif engagée envers le renforcement de la résilience communautaire face aux défis environnementaux et socio-économiques.

L’Association a été fondée en juillet 2025 à travers une vision partagée par un groupe de jeunes haïtiens souhaitant contribuer au développement durable, à la résilience climatique et au développement des communautés vulnérables en Haïti.

Aujourd’hui, ClimUnity Association rassemble des jeunes professionnels, étudiants, chercheurs et bénévoles qui mettent leurs compétences au service de solutions durables et inclusives.

«À travers nos actions et programmes de formation, nous contribuons au développement du leadership des jeunes, à la sensibilisation environnementale et à la promotion de solutions durables portées par les acteurs locaux», cite le président co-fondateur Jeftey Saint Fleur.

Afin de renforcer son impact, l’organisation développe une approche qui combine la recherche appliquée, l’innovation technologique et l’action communautaire, favorisant ainsi la conception de solutions adaptées aux réalités locales.