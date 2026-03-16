Haïti: vers l’égalité des droits socioéconomiques des femmes

CEDDEA, Haïti, agricultrices
Les femmes agricultrices bénéficiaires du projet Cultiver l’autonomie des femmes par l’agriculture régénératrice des cultures maraîchères lancé par le CEDDEA ce 8 mars 2026. Photos: CEDDEA.
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Publié 16/03/2026 par Annik Chalifour

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2026, ONU Femmes a diffusé une mise en garde: «Partout dans le monde, les systèmes judiciaires qui sont censés faire respecter les droits, ainsi que l’État de droit, manquent à leurs obligations envers les femmes et les filles.»

Notamment en matière d’égalité salariale, où les femmes et les filles continuent d’être confrontées à des inégalités devant la loi persistant dans le monde entier.

C’est dans ce contexte que le Centre Éducatif pour le Développement Durable et l’Épanouissement de l’Agriculture (CEDDEA) basé à Saint-Raphaël, Département du Nord d’Haïti, a lancé, ce 8 mars, le projet Cultiver l’autonomie des femmes par l’agriculture régénératrice des cultures maraîchères.

Les membres du CEDDEA Antz Fenelson Fidèle, expert en agroécologie et en gestion des sols, Myrlanda Dolcine, animatrice communautaire, John-Milton Volmar, coordonnateur du projet, Paulianise Pierre, responsable administrative du projet, Bendzy Joseph, formateur en entrepreneuriat rural et en gestion de la mutuelle de solidarité MUSO.

Renforcer les compétences entrepreneuriales

Le projet d’une durée de 13 mois aspire à renforcer les compétences techniques et entrepreneuriales de 50 femmes agricultrices maraîchères en situation vulnérable.

L’accompagnement du CEDDEA permettra aux bénéficiaires d’améliorer leur production maraîchère et leurs revenus, tout en favorisant la résilience climatique des exploitations, le renforcement de la sécurité alimentaire des ménages et la promotion du développement local durable.

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Les agricultrices maraîchères lors du lancement à la mairie de Saint-Raphaël.

Rappelons que ce projet fut sélectionné parmi 28 organisations haïtiennes retenues dans le cadre du programme du Fonds Équipe France – Société civile (FEF-OSC) 2025–2026 soutenu par l’Ambassade de France en Haïti.

Ce programme vise à financer des organisations de la société civile haïtienne œuvrant à la promotion des droits sociaux et économiques des femmes.

Améliorer les conditions de vie 

«Nous aspirons à promouvoir des pratiques agricoles durables et respectueuses de l’environnement, tout en visant l’amélioration des conditions de vie des femmes agricultrices», rappelle John-Milton Volmar, agronome et entrepreneur environnemental, PDG-fondateur du CEDDEA.

John-Milton Volmar.

«Ce projet représente une réelle opportunité pour les femmes de Saint-Raphaël de renforcer leurs capacités, d’améliorer leurs revenus et de devenir des actrices clés du développement local», a réitéré la représentante des groupes de femmes bénéficiaires du projet, Marie Pluviose Simbert, lors du lancement.

Marie Pluviose Simbert.

Favoriser l’autonomisation économique  

La cérémonie s’est tenue à la mairie de Saint-Raphaël, en présence de la mairesse de la ville, du directeur de la Mairie, du représentant de la vice-délégation de l’arrondissement de Saint-Raphaël, ainsi que des bénéficiaires du projet.

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Wideline Volmar.

«L’autonomie des femmes rurales est une condition essentielle pour construire une commune plus forte, plus solidaire et durable», a déclaré la mairesse de Saint-Raphaël, Wideline Volmar.

L’ensemble des autorités locales a salué cette initiative contribuant concrètement à l’autonomisation économique des femmes rurales et au développement durable de la commune de Saint-Raphaël, tout en renforçant la résilience des communautés face aux défis environnementaux.

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