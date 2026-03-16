Haïti: vers l’égalité des droits socioéconomiques des femmes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2026, ONU Femmes a diffusé une mise en garde: «Partout dans le monde, les systèmes judiciaires qui sont censés faire respecter les droits, ainsi que l’État de droit, manquent à leurs obligations envers les femmes et les filles.»

Notamment en matière d’égalité salariale, où les femmes et les filles continuent d’être confrontées à des inégalités devant la loi persistant dans le monde entier.

C’est dans ce contexte que le Centre Éducatif pour le Développement Durable et l’Épanouissement de l’Agriculture (CEDDEA) basé à Saint-Raphaël, Département du Nord d’Haïti, a lancé, ce 8 mars, le projet Cultiver l’autonomie des femmes par l’agriculture régénératrice des cultures maraîchères.

Renforcer les compétences entrepreneuriales

Le projet d’une durée de 13 mois aspire à renforcer les compétences techniques et entrepreneuriales de 50 femmes agricultrices maraîchères en situation vulnérable.

L’accompagnement du CEDDEA permettra aux bénéficiaires d’améliorer leur production maraîchère et leurs revenus, tout en favorisant la résilience climatique des exploitations, le renforcement de la sécurité alimentaire des ménages et la promotion du développement local durable.