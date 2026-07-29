Développement international Desjardins appuie la croissance de MPME en Haïti

Le Centre Éducatif pour le Développement Durable et l’Épanouissement de l’Agriculture (CEDDEA), basé à Saint-Raphaël, Nord d’Haïti, en partenariat avec Développement international Desjardins (DID), a organisé du 21 au 24 juillet une formation intitulée Parcours Croissance des MPME Haïtiennes (micro, petites et moyennes entreprises).

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du projet Relance des MPME Haïtiennes initié par DID par lequel l’institution apporte un accompagnement technique en soutenant la mise en œuvre d’activités locales de renforcement des capacités des entrepreneurs dans le but de favoriser la croissance et la résilience des MPME haïtiennes, particulièrement celles opérées par des femmes et des jeunes.

Selon les objectifs du projet Relance, la formation offerte par le CEDDEA, chargé d’organiser et d’exécuter les activités de formation sur le terrain, visait à rendre les entreprises des femmes et jeunes de la commune de Saint-Raphaël plus performantes, résilientes et capables de relever les défis environnementaux. 44 entrepreneur.es y ont participé.

Renforcer les capacités entrepreneuriales des femmes et des jeunes

La formation animée par Edlince Pierre, ingénieur agroéconomiste, juriste et consultant de DID, a permis d’accompagner les participants lors d’exercices pratiques favorisant l’acquisition de compétences directement applicables à leurs activités entrepreneuriales, portant sur la planification stratégique, l’élaboration de plans d’affaires et le développement de leurs entreprises.

«Le Parcours Croissance vise notamment à doter les femmes et les jeunes entrepreneurs d’outils pratiques leur permettant de mieux gérer leurs entreprises, de planifier efficacement leurs activités et d’élaborer des plans d’affaires solides afin d’assurer la pérennité de leurs initiatives économiques», a-t-il souligné.