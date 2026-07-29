Développement international Desjardins appuie la croissance de MPME en Haïti

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44 femmes et jeunes entrepreneurs de la commune de Saint-Raphaël, Nord d'Haïti, ont bénéficié d'une formation intensive axée sur l’appui à la croissance des MPME, organisée par le CEDDEA en partenariat avec Développement international, Desjardins. Photos: Joseph Ernst
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Publié 29/07/2026 par Annik Chalifour

Le Centre Éducatif pour le Développement Durable et l’Épanouissement de l’Agriculture (CEDDEA), basé à Saint-Raphaël, Nord d’Haïti, en partenariat avec Développement international Desjardins (DID), a organisé du 21 au 24 juillet une formation  intitulée Parcours Croissance des MPME Haïtiennes (micro, petites et moyennes entreprises).

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du projet Relance des MPME Haïtiennes initié par DID par lequel l’institution apporte un accompagnement technique en soutenant la mise en œuvre d’activités locales de renforcement des capacités des entrepreneurs dans le but de favoriser la croissance et la résilience des MPME haïtiennes, particulièrement celles opérées par des femmes et des jeunes.

Selon les objectifs du projet Relance, la formation offerte par le CEDDEA, chargé d’organiser et d’exécuter les activités de formation sur le terrain, visait à rendre les entreprises des femmes et jeunes de la commune de Saint-Raphaël plus performantes, résilientes et capables de relever les défis environnementaux. 44 entrepreneur.es y ont participé.

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Atelier de formation intensive animé par l’ingénieur agroéconomiste et juriste Edlince Pierre.

Renforcer les capacités entrepreneuriales des femmes et des jeunes

La formation animée par Edlince Pierre, ingénieur agroéconomiste, juriste et consultant de DID, a permis d’accompagner les participants lors d’exercices pratiques favorisant l’acquisition de compétences directement applicables à leurs activités entrepreneuriales, portant sur la planification stratégique, l’élaboration de plans d’affaires et le développement de leurs entreprises.

«Le Parcours Croissance vise notamment à doter les femmes et les jeunes entrepreneurs d’outils pratiques leur permettant de mieux gérer leurs entreprises, de planifier efficacement leurs activités et d’élaborer des plans d’affaires solides afin d’assurer la pérennité de leurs initiatives économiques», a-t-il souligné.

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Edlince Pierre entouré de femmes entrepreneures participantes à la formation Parcours Croissance des MPME haïtiennes.

«Les participants ont pu approfondir plusieurs thématiques essentielles relatives à la gestion d’entreprise, l’identification des opportunités de croissance et les bonnes pratiques entrepreneuriales adaptées au contexte haïtien», rapporte le PDG du CEDDEA, John-Miton Volmar.

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John-Milton Volmar.

Témoignages de participants

Voici quelques-uns des commentaires recueillis par le CEDDEA témoignant du succès de la formation Parcours Croissance des MPME Haïtiennes.

Mme Corrielus Joseline a exprimé sa grande satisfaction à l’égard de la formation, soulignant la qualité de l’animation pédagogique, le langage clair et accessible utilisé par le formateur ainsi que le climat de respect, de collaboration et de participation active qui a favorisé les apprentissages durant les trois journées de formation.

L’ingénieur agronome Wedson Benjamin a salué la pertinence et la richesse des contenus abordés ainsi que l’approche pédagogique adoptée. En tant que formateur et jeune entrepreneur, il a estimé que cette formation a renforcé ses compétences professionnelles et a recommandé la mise en place d’un mécanisme de suivi post-formation afin d’accompagner les participants dans l’application des connaissances acquises.

Mme Jésula Félix a témoigné de l’impact positif de la formation sur le développement de ses compétences entrepreneuriales. Elle a indiqué que les connaissances acquises lui permettront d’améliorer la gestion de son entreprise conformément aux bonnes pratiques applicables aux micro, petites et moyennes entreprises haïtiennes, tout en souhaitant bénéficier d’un accompagnement et d’autres formations à l’avenir.

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Au nom du CEDDEA, l’ingénieur géologue et économiste Jean-Gueldy Joseph, a remercié DID pour l’organisation de cette initiative et la qualité de la formation dispensée. Il a rappelé l’importance d’intégrer les principes du développement durable dans les pratiques entrepreneuriales et exprimé le souhait de renforcer la collaboration CEDDEA-DID à travers de futures initiatives de renforcement des capacités entrepreneuriales.

À propos du CEDDEA

Le Centre Éducatif pour le Développement Durable et l’Épanouissement de l’Agriculture est une organisation de la société civile haïtienne engagée envers la promotion du développement durable, de l’agriculture régénératrice et de l’autonomisation économique des communautés rurales.

Sa mission consiste à renforcer les capacités des agriculteurs, des femmes, des jeunes et des organisations communautaires à travers la formation, l’accompagnement technique, l’entrepreneuriat et la mise en œuvre de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, contribuant à la résilience des territoires et à l’amélioration durable des conditions de vie.

Les entrepreneures sont bénéficiaires des projets réalisés par le CEDDEA.

À travers la réalisation du projet Relance, le CEDDEA réaffirme son engagement à promouvoir l’entrepreneuriat et le développement économique durable de la commune de Saint-Raphaël, en collaboration avec ses partenaires.

À propos de Développement international Desjardins

Depuis 50 ans DID travaille avec ses partenaires dans les pays en développement et en émergence incluant les Amériques-Caraïbes dans le but de favoriser leur inclusion financière et augmenter leur capacité d’agir de manière durable.

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En Haïti, l’incertitude politique et le climat social instable sont susceptibles de nuire au développement des microentreprises, des petites et moyennes entreprises, tout particulièrement celles qu’opèrent les femmes.

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De nombreuses micro-entreprises haïtiennes sont opérées par des femmes.

DID vise à appuyer les organisations haïtiennes dans leurs efforts de relance économique, par la mise en œuvre d’initiatives soutenant la résilience et le développement des MPME. Celles-ci en retour pourront contribuer à la sécurité économique, à l’apaisement social et à la réduction de la pauvreté en Haïti.

L’appui à cette formation en Haïti certifie l’engagement de DID en faveur de l’inclusion économique, de l’équité de genre et de la résilience climatique créant les conditions d’un changement durable, au service d’une économie haïtienne plus forte, plus juste et plus résiliente.

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