Couleurs d’Ayiti: transformer la perception du pays

• L’Institut de Leadership et d’Actions Humanitaires (ILEAH) fondé par Me Yvon Janvier, offrant un programme de formation novateur dédié aux leaders humanitaires de demain visant à transformer les approches humanitaires en Haïti.

• Lakou Lapè (Communauté de la paix) dirigée par Louis-Henri Mars, dont la mission consiste à promouvoir la paix par des ateliers de gestion des conflits, dialogues inclusifs et programmes communautaires, favorisant la transformation individuelle et sociale, réduisant les tensions entre groupes et renforçant la cohésion en Haïti.

Loin des stéréotypes

Couleurs d’Ayiti combine information et action pour soutenir Haïti. «En offrant des contenus rigoureux et une plateforme de sociofinancement, notre média vise à transformer la perception du pays et à encourager une solidarité efficace», réitère Nadia d’Or.

«Notre modèle de sociofinancement transparent se veut un chemin décentralisé vers l’autonomie et la souveraineté de communautés haïtiennes, car, à terme, l’objectif est que ces projets soient autosuffisants.»

«Pour que chaque engagement soit éclairé, nous proposons des articles rédigés par des experts et des entrevues menées avec des voix haïtiennes et internationales offrant une vision nuancée et approfondie du contexte, de l’histoire, des enjeux et des perspectives d’Haïti.»