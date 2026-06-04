4e édition du Mois du patrimoine haïtien avec la Fondation Sylvenie Lindor

Haïti
Les participants à la 4e édition du Mois du patrimoine haïtien célébrée par la Fondation Sylvenie Lindor ce samedi 30 mai au Musée des beaux-arts de l'Ontario. Photos: Fondation Sylvenie Lindor.
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Publié 04/06/2026 par Annik Chalifour

La Fondation Sylvenie Lindor a célébré le Mois du patrimoine haïtien ce 30 mai au Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO). Cette 4e édition a honoré les peuples autochtones d’Haïti en présence d’une cinquantaine d’invités. Le Congrès de l’Arcahaie, un grand moment patriotique en Haïti, était au cœur de la célébration.

La ville d’Arcahaie, commune d’Haïti située dans le département de l’Ouest, a accueilli le Congrès de l’Arcahaie le 18 mai 1803. L’évènement historique a donné lieu à la création du drapeau national d’Haïti par le père de la patrie, Jean-Jacques Dessalines, pour symboliser l’union des noirs et des mulâtres.

« L’union fait la force n’est pas qu’une simple devise, c’est l’acte de naissance d’une nation qui a brisé les chaînes de l’esclavage pour offrir au monde un idéal d’universalité », a déclaré Amikley Fontaine, PDG de la Fondation Sylvenie Lindor.

« Célébrer le patrimoine haïtien, c’est reconnaître la contribution monumentale d’Haïti à l’histoire universelle et se rappeler que la liberté dont nous jouissons aujourd’hui a été forgée par le courage indomptable des héros de l’indépendance d’Haïti en 1804.»

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Amikley Fontaine et Emmanuelle Desmoulin.

Intervenants de marque

Plusieurs conférenciers ont fait revivre les grands moments de l’Histoire d’Haïti incluant des experts et personnalités de marque issus de la diaspora haïtienne et caribéenne de Toronto:

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Dr Éric Pierre: consul honoraire d’Haïti à Toronto, ex PDG-fondateur de Pierspective Entraide Humanitaire (PEH).

Dre Rosemary Sadlier: vice-présidente honorifique de la Fondation Sylvenie Lindor, ex-présidente de la Société d’histoire des Noirs de l’Ontario.

Antoine Dérose: professeur, membre du C.A de PEH, co-fondateur de Point Ancrage Jeunesse.

Astride Jacques: représentante du ministère des Affaires francophones de l’Ontario.

Emmanuel Bois: journaliste-conférencier.

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Helen Pierre, Dr Éric Pierre et Dre Rosemary Sadlier.
Astride Jacques et Melinda Harris, du ministère des Affaires francophones de l’Ontario.
Emanuel Bois et Emilio François.

Poésie, mémoire et solidarité

La culture, portée par Amikley Fontaine, a également occupé une place centrale lors de l’évènement.

À travers son ouvrage Haïti, la liturgie de la liberté, Amikley a retracé les différentes batailles menées pour aboutir à l’indépendance du pays le 1er janvier 1804. Il a fermement souligné l’atrocité de l’extermination des peuples autochtones – les Taïnos, les Arawaks, les Ciboneys – sous la domination espagnole.

L’auteur a rappelé que le peuple autochtone d’Haïti fut le premier dans les Amériques à se soulever contre l’impérialisme européen, notamment grâce au mouvement de cacique Caonabo, l’un des chefs amérindiens Taïno, qui incendia le Fort de la Nativité près de la Grande Rivière du Nord et invita l’assistance à honorer leur mémoire.

Haiti, dondon
Gravure taïno. Photo: Annik Chalifour

Appel à la solidarité avec Haïti

Amikley a lu et chanté un texte poignant intitulé Les Plaintes de Toussaint Louverture au Fort de Joux en France, reprenant le cri déchirant: Bonaparte, rends-moi ma femme et mes enfants!

« Ces plaintes historiques résonnent encore aujourd’hui avec force. Elles demeurent tristement valables devant tous ceux qui, à notre époque, continuent de prendre le destin d’Haïti en otage », a proclamé Amikley, invitant l’audience à une solidarité active envers le pays en cette période de turbulences.

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Emilio François , Christopher et Lourdes Dorcinvil , membres de la Fondation Sylvenir Lindor.

La soirée s’est chaleureusement conclue autour d’un cocktail où les invités ont pu échanger et fraterniser au rythme de la musique haïtienne.

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