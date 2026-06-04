4e édition du Mois du patrimoine haïtien avec la Fondation Sylvenie Lindor

La Fondation Sylvenie Lindor a célébré le Mois du patrimoine haïtien ce 30 mai au Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO). Cette 4e édition a honoré les peuples autochtones d’Haïti en présence d’une cinquantaine d’invités. Le Congrès de l’Arcahaie, un grand moment patriotique en Haïti, était au cœur de la célébration.

La ville d’Arcahaie, commune d’Haïti située dans le département de l’Ouest, a accueilli le Congrès de l’Arcahaie le 18 mai 1803. L’évènement historique a donné lieu à la création du drapeau national d’Haïti par le père de la patrie, Jean-Jacques Dessalines, pour symboliser l’union des noirs et des mulâtres.

« L’union fait la force n’est pas qu’une simple devise, c’est l’acte de naissance d’une nation qui a brisé les chaînes de l’esclavage pour offrir au monde un idéal d’universalité », a déclaré Amikley Fontaine, PDG de la Fondation Sylvenie Lindor.

« Célébrer le patrimoine haïtien, c’est reconnaître la contribution monumentale d’Haïti à l’histoire universelle et se rappeler que la liberté dont nous jouissons aujourd’hui a été forgée par le courage indomptable des héros de l’indépendance d’Haïti en 1804.»

Intervenants de marque

Plusieurs conférenciers ont fait revivre les grands moments de l’Histoire d’Haïti incluant des experts et personnalités de marque issus de la diaspora haïtienne et caribéenne de Toronto: