Haïti: 10 portraits de femmes engagées

Des femmes agricultrices membres de la Coopérative Agro Artisanale de Femmes en Action, à Jacmel, Sud-Est d'Haïti, engagées envers la valorisation des produits locaux bio et la saine alimentation de la population locale, tout en développant leur autonomie financière Photo: COOPAAFA
Publié 08/03/2026 par Annik Chalifour

En ce 8 mars 2026, Journée internationale des droits de la femme, revoici quelques-uns de mes reportages tirés de ma chronique sur Haïti, illustrant les portraits de 10 femmes en hommage à leurs engagements sociaux en faveur d’Haïti ainsi qu’en Ontario.

Natacha Gomez.

Natacha Gomez, cheffe-entrepreneure-autrice; ses livres Colorful Caribbean et Bak Fritay ont été respectivement désigné Meilleur livre caribéen au monde et honoré d’un nouveau prix le Best of the Best par les Gourmand Awards 2025. Cheffe Gomez promeut le patrimoine culturel et gastronomique d’Haïti, militante pour l’alimentation et le climat.

Marie Geoffrin B. St Louis.

Marie Geoffrin B. St Louis, ingénieure agronome, conseillère/co-fondatrice/ex-présidente de la Coopérative agro-artisanale de femmes en action (COOPAAFA) valorisant le travail des femmes agricultrices et les produits locaux bios; chef de projet (2018) avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie et le Collège Boréal.

Marilise Neptune Rouzier.

Marilise Neptune Rouzier, professeure à l’Université d’État d’Haïti (UEH), botaniste et autrice (Plantes médicinales d’Haïti), coordonnatrice d’un programme de recherche sur les pratiques médicinales populaires, membre du réseau TRAMIL œuvrant à la valorisation des plantes médicinales de la Caraïbe.

Sandra Jean-Gilles.

Sandra Jean-Gilles, professeure à l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études avancées d’Haïti (ISTEAH), socio-économiste, chercheuse engagée pour la visibilité des femmes des économies populaires haïtiennes, présidente d’Initiatives citoyennes en faveur de la Sécurité et la Paix, membre de Rasanbleman Sitwayen,

Ginette Pérodin Mathurin.

Ginette Pérodin Mathurin, ingénieure civile et sanitaire, présidente de Démarches citoyennes pour le rétablissement de l’État Nation Ayisien productrice de l’ouvrage collectif Visions de femmes avisées et engagées, membre de Rasanbleman Sitwayen, présidente de la Fondation Dr Daniel Mathurin

Quand les femmes de la diaspora s’engagent

Karine Morin.

Karine Morin, première francophone afro-descendante juge de paix en Ontario et au Canada, récipiendaire de prestigieux prix, engagée envers la justice sociale, vaste expérience en gestion d’organismes franco-ontariens.

Marlène Thélusma Rémy.

Marlène Thélusma Rémy, PDG de Kay Créole d’Entraide et de Services professionnels (KCESP) et CaringPLUS Inc., membre du CA de Pierspective Entraide Humanitaire (PEH), autrice.

Carline Zamar.

Carline Zamar, directrice générale du Mouvement ontarien pour les femmes immigrantes francophones (MOFIF), «leader visionnaire, fervente défenseure, pilier de force au sein des communautés francophones et immigrantes de l’Ontario», artiste comédienne.

Francesca Mérentié,

Francesca Mérentié, journaliste à Radio-Canada œuvrant auprès des communautés culturelles dans la grande région de Toronto, animatrice radio et télévision depuis une quinzaine d’années.

Naromie Azar Charles.

Naromie Azar Charles, spécialiste en Gestion RH et Administration publique. Entrepreneure engagée. PDG fondatrice du Regroupement des organismes haïtiens pour des actions communautaires à haute valeur ajoutée (REGHOVA), Welland, et de OBANAMI Transport & Multi Services INC.

