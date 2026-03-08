Haïti: 10 portraits de femmes engagées

En ce 8 mars 2026, Journée internationale des droits de la femme, revoici quelques-uns de mes reportages tirés de ma chronique sur Haïti, illustrant les portraits de 10 femmes en hommage à leurs engagements sociaux en faveur d’Haïti ainsi qu’en Ontario.

Natacha Gomez, cheffe-entrepreneure-autrice; ses livres Colorful Caribbean et Bak Fritay ont été respectivement désigné Meilleur livre caribéen au monde et honoré d’un nouveau prix le Best of the Best par les Gourmand Awards 2025. Cheffe Gomez promeut le patrimoine culturel et gastronomique d’Haïti, militante pour l’alimentation et le climat.

Marie Geoffrin B. St Louis, ingénieure agronome, conseillère/co-fondatrice/ex-présidente de la Coopérative agro-artisanale de femmes en action (COOPAAFA) valorisant le travail des femmes agricultrices et les produits locaux bios; chef de projet (2018) avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie et le Collège Boréal.

Marilise Neptune Rouzier, professeure à l’Université d’État d’Haïti (UEH), botaniste et autrice (Plantes médicinales d’Haïti), coordonnatrice d’un programme de recherche sur les pratiques médicinales populaires, membre du réseau TRAMIL œuvrant à la valorisation des plantes médicinales de la Caraïbe.

Sandra Jean-Gilles, professeure à l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études avancées d’Haïti (ISTEAH), socio-économiste, chercheuse engagée pour la visibilité des femmes des économies populaires haïtiennes, présidente d’Initiatives citoyennes en faveur de la Sécurité et la Paix, membre de Rasanbleman Sitwayen,