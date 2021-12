De Chantal St-Cyr à Chantal Hébert: 25 personnalités inspirantes d’ici

Danielle Carrière-Paris souligne que «certaines Muses sont connues, d’autre moins, mais chacune inspire, discrètement ou publiquement, par choix ou en fonction de circonstances inattendues, par un métier exercé, un combat mené ou un geste posé».

Entrepreneurs, juristes, artistes…

Il y a 25 Muses mais 24 portraits puisque les frères Pierre et François Lamoureux (Brasse Camarade) sont présentés ensemble.

Des cinq Muses d’origine ethnoculturelle minoritaire, on retrouve quatre femmes et un homme: l’entrepreneure sociale et consultante Fayza Abdallaoui née en Algérie et établie à Toronto; Fêté Ngira-Batware Kimpiobi, animatrice des nouvelles arrivantes, née en République démocratique du Congo et établie au Niagara; l’enseignante Dorine Tcheumeleu née au Cameroun et établie à Windsor; la juge de paix Karine Morin et l’écrivain-artiste Gabriel Osson, tous deux d’origine haïtienne et établis dans le Grand Toronto.

Outre la journaliste Chantal Hébert, les Muses les plus connues sont sans doute le chanteur Damien Robitaille, le comédien Guy Mignault, le travailleur social Jean-Rock Boutin (président de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario), et le militant Gilles Marchildon (directeur du campus torontois du Collège Boréal).

Il arrive parfois qu’une Muse ait un lien avec le Nord ou l’Est ontariens, voire avec toute la province. C’est le cas du juge Paul Rouleau (chancelier de l’Université de l’Ontario français), de l’éducatrice Mariette Carrier-Fraser, du juriste Gérard Lévesque (chroniqueur à l-express.ca) et de la chanteuse et comédienne Nathalie Nadon (Les Chiclettes).