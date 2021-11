25 personnalités franco-ontariennes du Sud mises à l’honneur

On découvre ainsi dans cette ouvrage des personnalités telle que Dorine Tcheumeleu, une jeune enseignante, fondatrice et directrice générale du programme Épelle-Moi Canada.

Dans un autre registre, on retrouve François et Pierre Lamoureux, deux frères musiciens-compositeurs-interprètes, cinéastes, producteurs et entrepreneurs de renommée internationale dans la production audiovisuelle.

Ces personnalités variées forment ensemble une belle image de la francophonie du Sud de l’Ontario.

Leur générosité, leur résilience et leur esprit frondeur les rassemblent selon les propos de l’auteure. Tous constituent ensemble un modèle pour les générations futures.

25 personnalités à découvrir