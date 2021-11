Une programmation étalée sur toute l’année pour les 15 ans du Labo

Beaucoup viennent du milieu du cinéma, mais il y a aussi des photographes, des peintres, ou encore des sculpteurs.

«Ce que l’on défend est la francophonie dans toute sa diversité et sa beauté», témoigne Dyana Ouvrard. «Tous apportent une émulsion d’idées au Labo et le font prospérer. Le plus important pour nous est que nous soyons une porte ouverte à tous les talents.»

Depuis 15 ans, Le Labo s’est construit autour du lien entre les différents artistes. Le centre d’art est ainsi reconnu pour son effet rassembleur qui permet aux artistes de développer leur créativité et de promouvoir leur travail.

Un actuel rythme de croisière

«Aujourd’hui Le Labo va bien, il est très actif», constate Dyana Ouvrard.

Le centre d’art a su innover ces derniers mois en proposant à ses membres et à son public une riche programmation virtuelle. Depuis août, ils accueillent à nouveau leur communauté dans leurs locaux du 401 Richmond, tout en poursuivant leurs activités en ligne.