10 nominations pour Damien Robitaille au 10e Gala Trille Or

Les hommes dominent la nouvelle catégorie «Artiste solo» non genrée

Maude Fraser

15 janvier 2019 à 19h31 15 janvier 2019 à 19h31

Par souci d’inclusivité, l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) avait annoncé, l’an dernier, la fusion des catégories «meilleur interprète masculin» et «meilleure interprète féminine» pour la 10e édition de son gala des Prix Trille Or, le 2 mai prochain.

Les nominations dans 29 des 31 catégories étaient dévoilées ce mardi 15 janvier. En lice pour l’«Artiste solo» de l’année, on retrouve Damien Robitaille, Étienne Fletcher, Jacobus, Yao et une seule femme, Melissa Ouimet.

Les femmes tiennent le coup

En voyant cette proportion, la directrice générale de l’APCM, Natalie Bernadin, était un peu sous le choc. «C’est un pari qu’on a fait en espérant que les hommes et les femmes seraient représentés à parts égales», explique-t-elle en entrevue à L’Express.

«Mais quand on regarde l’ensemble des nominations, on est très fier parce que les femmes tiennent le coup», poursuit Natalie Bernadin.

Dans la liste, en incluant les duos et les groupes avec une auteure ou une chanteuse féminine, on trouve effectivement un peu plus de projets féminins (26) que de projets menés par des hommes (22).

Damien Robitaille se distingue

Ce sont tout de même les projets masculins qui se retrouvent en haut du palmarès du nombre de nominations.

C’est le projet pop de Damien Robitaille qui récolte 10 nominations dans diverses catégories. Suivi par Yao avec son funk urbain et Étienne Fletcher, le Fransaskois, qui comptent respectivement 9 et 8 nominations.

Parmi les projets féminins nommés dans le plus de catégories, on retrouve la rockeuse Mélissa Ouimet, Cindy Doire avec son folk-rock jazzé, et la chanteuse indie-pop Marie-Clo, toutes au coude à coude avec 4 nominations chacune.

Pour l’inclusivité

Pour Mme Bernadin, le sujet des femmes dans l’industrie de la musique est un sujet «chaud».

«C’est super important pour nous que les femmes puissent avoir leur place, mais pas nécessairement en étant mises de côté. On veut qu’elles prennent leur place au sein de l’ensemble», affirme-t-elle.

Par cette décision de fusionner les deux catégories «interprète», l’APCM répond à de longues discussions sur le dossier LGBTQ+ et cherche à encourager la visibilité, sur la scène musicale, de ceux qui ont une identité de genre non binaire et qui ne se reconnaissent pas dans les catégories «homme» et «femme».

Semaine de la musique

Sous la direction artistique de la chanteuse Isabelle Longnus et animée par l’humoriste Vincent Poirier, la 10e édition du Gala Trille Or sera télédiffusée nationalement sur les ondes d’Unis TV, en direct du Centre des Arts Shenkman à Orléans, dans l’Est ontarien.

Du 29 avril au 2 mai, durant la Semaine de la musique francophone, l’aventure Trille Or offrira une programmation variée, avec des conférences, un «studio pitch», des activités de réseautage, des vitrines musicales, la soirée-industrie Trille Or, culminant avec le Gala. La programmation détaillée sera dévoilée le 26 mars.

Nominations dans les catégories

1. Artiste Solo

Damien Robitaille

Étienne Fletcher

Jacobus

Mélissa Ouimet

YAO

2. Groupe

Amélie et Les Singes Bleus

Georgian Bay

Jérémie & The Delicious Hounds

Les Rats d’Swompe

Moonfruits

3. Auteur.e et/ou compositeur.trice

Cindy Doire

Damien Robitaille

Étienne Fletcher

Mclean

Moonfruits

4. Album

Alexis Normand – Alexis Normand

Céleste Lévis – Donne-moi le temps

Cindy Doire – Panorama

Damien Robitaille – Univers Parallèles

Mclean – Une dernière fois

5. EP

Billy Love Band – Billy Love Band

Étienne Fletcher – Face A

Marie-Clo – Faune

Mélissa Ouimet – Amours jetables

Vaero – Le nœud

6. Album de l’Acadie

Julie Aubé – Joie de vivre

Les Hôtesses d’Hilaire – Viens avec moi

Shaun Ferguson – Résilience

Simon Daniel – Nightcrawler

Vishtèn – Horizons

7. Découverte (artiste ou groupe)

Étienne Fletcher

Jérémie & The Delicious Hounds

Kimya

Les Rats d’Swompe

Marie-Clo

8. Découverte de l’Acadie (artiste ou groupe)

Chloé Brault

Émilie Landry

Julie Aubé

Marty pis les Roots

Pierre Guitard

9. Chanson primée

Damien Robitaille – Tout feu, tout flamme

Étienne Fletcher – Chérie, Chéri

Mélissa Ouimet – Amours jetables

Rayannah – En attendant demain

YAO – Nomades

10. Spectacle

Damien Robitaille

Les Rats d’Swompe

Mehdi Cayenne

Règlement 17

YAO

11. Artiste solo ou groupe – Jazz

Janie Renée

Lucie D et les immortels

Suzanne Kennelly

12. Artiste solo ou groupe – Rock

Étienne Fletcher

Les Rats d’Swompe

Mélissa Ouimet

13. Artiste solo ou groupe – Roots

Ariko

Georgian Bay

Moonfruits

14. Artiste solo ou groupe – Musique urbaine

Jacobus

Kimya

YAO

15. Artiste solo ou groupe – Pop

Cindy Doire

Damien Robitaille

Loig Morin

16. Coup de cœur des médias

Billy Love Band

Damien Robitaille

Georgian Bay

Les Rats d’Swompe

YAO

17. Export Ontario

Céleste Lévis

Damien Robitaille

Jacobus

Mehdi Cayenne

YAO

18. Export Ouest

Étienne Fletcher

Justin Lacroix

Ponteix

Rayannah

Shawn Jobin

19. Export Acadie

Caroline Savoie

Cy

Danny Boudreau

Les Hôtesses d’Hilaire

Vishtèn

20. Export Québec

AUTOMAT

Cherry Chérie

FolkloFolie

Klô Pelgag

Les Tireux d’Roches

21. Initiative artistique

Le Flo Franco – #HautesVibrations

William Burton – Le Réveil

Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) – Nouveau Monde

Le R Premier – Planète Urbaine

Buzz Fortin – Session Buzz Fortin

22. Vidéoclip

Étienne Fletcher – Chérie, Chéri (réalisation : little jack films et brandon white)

Jacobus – Ma vie c’est un movie (réalisation : STEREO Films)

Marie-Clo – Taudis (réalisation : Groupe Média TFO)

Rayannah – En attendant demain (réalisation : Rayannah)

Shawn Jobin – Éléphant (réalisation : Xavier MC / Vandales)

23. Présence web

Céleste Levis

Damien Robitaille

JOLY

Les Rats d’Swompe

YAO

24. Conception visuelle

Aya Gano et Jeff Homère pour Le Flo Franco – Retranscrire

Christian Pelletier pour Mclean – Une dernière fois

Christian Pelletier et Marc Étienne Mongrain pour Damien Robitaille – Univers Parallèles

Élodie Evanno et Gabrielle Dubois pour Moonfruits – Ste-Quequepart

Gaëtan Vëno Joachim pour YAO – Lapsus

25. Réalisation et arrangements

Loig Morin pour Loig Morin – La Rivière

Mario Lepage pour Shawn Jobin – Éléphant

Mark Howard pour Cindy Doire – Panorama

Olivier Fairfield pour Marie-Clo – Faune

Olivier Fairfield et Simon Jutras pour Mclean – Une dernière fois

26. Prise de son et mixage

Don Benedictson pour Ariane Mahrÿke Lemire – Je deviens le loup

Don Benedictson pour Suzanne Kennelly – Suzanne Kennelly Jazz

Frédéric Levac et Marc-Antoine Joly pour Céleste Lévis – Donne-moi le temps

Loig Morin pour Loig Morin – La Rivière

Sébastien Perry et Stéphane Rancourt pour Mclean – Une dernière fois

27. Émission musicale télé ou web

Balade – Machine Gum Productions

Balade à Toronto IV – Machine Gum Productions

FrancoMusique – Roch et Catherine Archambault

Session Buzz Fortin – Buzz Fortin

Suivez-moi – Sabine Daniel Productions

28. Entreprise

36 Mille – Mathilde Hountchégnon

Intello-Productions inc. – Yaovi Hoyi

JKB Communications – José Bertrand

LaFab Musique – Michel Bénac

Prairie Mix – Nathalie Kleinschmit

29. Diffuseur

Centre Culturel Frontenac

Festival du Bois – Centre francophone de Maillardville

Festival Edmonton chante

Le Centre culturel francophone de Vancouver

MIFO

30. Prix bâtisseur

(nominations dévoilées le 26 mars)

31. Prix hommage

(récipiendaire annoncé.e le 26 mars)