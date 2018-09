Proposez des candidatures au 10e Gala Trille Or

Adieu les prix masculin et féminin...

24 septembre 2018 à 12h00 24 septembre 2018 à 12h00

La période de candidature est désormais ouverte – jusqu’au 24 octobre – pour la 10e édition du Gala Trille Or qui aura lieu les 1er et 2 mai 2019 à Ottawa.

Seule célébration de musique franco-canadienne au pays, qui se tient aux deux ans, c’est l’occasion de souligner l’excellence musicale de l’Ontario, de l’Ouest canadien, de l’Acadie et du Québec.

À bas le masculin et le féminin

Tout comme pour le gala 2017, un comité de révision des règles et procédures a été mis en place durant l’été. Il a la responsabilité de veiller à la bonification des règles et procédures du Gala, en déterminant les catégories et leurs critères, ainsi que les procédures entourant l’éligibilité des soumissions.

En accord avec le conseil d’administration de l’APCM (Association des professionnels de la chanson et de la musique) et le comité de révision, le gala Trille Or revisite certaines de ces catégories pour sa 10e édition.

À l’instar de l’organisation des prix du théâtre torontois, les catégories «meilleur interprète masculin» et «meilleure interprète féminine» fusionnent et abolissent la distinction des genres. Avec le Trille Or «Artiste solo», le gala récompensera le ou la meilleur.e artiste tous genres confondus.

Sept styles musicaux

Cette année ouvre également ses portes aux styles musicaux. Au nombre de sept, un Trille Or sera remis à l’artiste solo ou groupe s’étant le mieux démarqué en musique pour enfant, jazz, rock, roots, musique urbaine, gospel et pop.

Deux autres catégories font également leur apparition dans le tableau final: «diffuseur» et «initiative artistique».

Il y a désormais 33 catégories officielles en vue de cette 10e édition du Gala Trille Or:

1. Artiste solo

2. Groupe

3. Découverte (artiste solo ou groupe)

4. Artiste solo ou groupe – Musique pour enfant

5. Artiste solo ou groupe – Jazz

6. Artiste solo ou groupe – Rock

7. Artiste solo ou groupe – Roots

8. Artiste solo ou groupe – Musique urbaine

9. Artiste solo ou groupe – Gospel

10. Artiste solo ou groupe – Pop

11. Album

12. EP (mini-album)

13. Auteur.e et/ou compositeur.trice (artiste solo ou groupe)

14. Chanson primée

15. Spectacle

16. Réalisation et arrangements

17. Prise de son et mixage

18. Vidéoclip

19. Conception visuelle

20. Présence web

21. Entreprise

22. Émission musicale télé, radio ou web

23. Diffuseur

24. Initiative artistique

25. Coup de cœur des médias

26. Export Ontario

27. Export Ouest

28. Export Acadie

29. Export Québec

30. Album de l’Acadie

31. Découverte de l’Acadie (artiste solo ou groupe)

32. Prix Hommage

33. Prix Bâtisseur Paul-Demers

Inscription en ligne

Les dossiers soumis d’ici au 24 octobre seront évalués par des jurys spécifiques à chaque catégorie, et les nominations seront dévoilées le 15 janvier 2019.

Pour soumettre votre candidature, veuillez vous inscrire via le Formulaire d’inscription au Gala Trille Or (aucune soumission papier ne sera acceptée). Une fois le formulaire envoyé, le Gala vous enverra les formulaires à remplir pour les différentes catégories.