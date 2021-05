Le directeur général de la Fédération des aînés prend sa retraite

Gilles Fontaine cédera sa place comme directeur générale de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) après l’assemblée générale annuelle du 17 juin.

Gilles Fontaine a été consultant en services de santé, gestionnaire de projets auprès de jeunes contrevenants, ainsi que coordonnateur des services en français du ministère ontarien des Services sociaux. Il a travaillé un peu partout au Canada, notamment au Yukon.

Organisation plus forte pour les aînés

En poste à la FARFO depuis 4 ans, il s’est surtout employé à renforcer l’organisation et rehausser le statut de l’organisme porte-parole des aînés franco-ontariens (environ 240 000 personnes de 55 ans et plus).

Co-auteur, avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, du livre blanc sur le vieillissement des Franco-Ontariens, l’organisme est aujourd’hui l’interlocuteur incontournable du gouvernement en la matière.

Une équipe solide

«Quand je suis arrivé, la FARFO avait un employé», dit-il à l-express.ca. «Elle en a maintenant neuf. Nous avons trouvé les ressources et attiré le personnel qu’il fallait, notamment trois coordonnateurs régionaux, pour relever le profil de l’organisme et commencer à offrir toute une gamme de services et d’activités pour les aînés.»