L’isolement social, un enjeu de santé publique

Une étude prospective a estimé en 2019 que près de 200 heures de rencontres régulières en trois mois pouvaient transformer un étranger en un bon ami. Par contre, si le nombre d’échanges diminue, la qualité de la relation décline rapidement.

Le visage des autres

Est-ce que les relations à distance et via internet peuvent compenser le manque de contacts directs? «L’interaction visuelle s’avère très importante, plus que les courriels ou le téléphone», soutient le chercheur. «Le visage des autres reste une source d’informations», importantes pour notre cerveau.

Néanmoins, la vie virtuelle correspond assez bien aux relations sociales de la vraie vie. Les personnes qui sont peu entourées sont probablement celles qui ont reçu moins d’appels et vécu plus durement l’épidémie de solitude forcée.

Ce que la CoViD-19 va provoquer à long terme, on l’ignore. «Nous ne savons pas encore. La situation actuelle, c’est du jamais vu», précise le chercheur.

Les hommes plus à risque

Les femmes, qui tissent plus de réseaux sociaux, seraient plus protégées que les hommes. Ceux qui adhèrent à des groupes (sport, loisirs, religion) se sentent généralement moins solitaires. Et certaines personnes s’avèrent plus résilientes que d’autres face au manque de contacts sociaux.