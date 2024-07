La reconnaissance des territoires: une nouvelle tradition bien établie

Une assemblée générale annuelle commencera «en reconnaissant que nous sommes une organisation diversifiée dont les membres viennent d’horizons différents».

«Nous savons que la terre où nous nous réunissons et où se déroulent nos services dans diverses parties de la Région du Grand Toronto est le résultat de la colonisation et du déplacement de peuples autochtones, sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississaugas de la rivière Crédit, les Anishinabés, les Ojibwés/Chippewas, les Haudénosaunés et les Huron-Wendats, et qu’elle abrite aujourd’hui de nombreux peuples divers des Premières nations, des Inuits et des Métis.»

On se dit enfin «reconnaissants et humbles de travailler et de vivre sur ces terres, et nous reconnaissons la résilience, passée, présente et future, des peuples autochtones, ici sur l’île de la Tortue. Nous reconnaissons que nous sommes tous visés par les traités avec les Peuples Autochtones, et nous acceptons d’assumer notre responsabilité et de les honorer.»

Oasis Centre des femmes: génocide

L’organisme torontois Oasis Centre des femmes mentionne «les terres du territoire traditionnel des Premières Nations des Hurons-Wendats et des Pétuns, des Sénécas et, plus récemment, des Mississaugas de la rivière Crédit», ainsi que le «traité de la ceinture wampum en référence au concept du bol à une seule cuillère, entente entre la Confédération iroquoise, les Ojibwés et les nations alliées convenant de partager et préserver pacifiquement les ressources sur tout le pourtour des Grands Lacs.»

«Comme organisme féministe», poursuit Oasis, «il est important de reconnaître que le colonialisme et les violences sexistes sont intrinsèquement liés. Les Premières Nations au Canada font présentement l’objet d’un génocide, documenté entre autres par l’Enquête sur les Femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Il est de notre devoir de nous opposer activement à toutes violences touchant les femmes autochtones et les personnes deux-esprits et Indigiqueer.»