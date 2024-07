CAH veut continuer d’améliorer son offre de logement pour les aînés francophones

Avec le vieillissement de la population, la demande pour des logements subventionnés adaptés aux aînés francophones connaît une hausse significative. Face à cette réalité, les organismes communautaires et les gouvernements se mobilisent pour répondre à ce besoin croissant.

Centres d’accueil Héritage (CAH), le centre de services pour aînés francophones de Toronto, gère déjà la Place St-Laurent, un édifice de 135 logements abordables. Le directeur général adjoint Fabien Schneider souligne que l’augmentation de l’offre de logement est l’un des axes stratégiques à moyen terme sur lesquels travaille CAH.

«Nous sommes les seuls fournisseurs de ce type de logements dédiés aux aînés francophones à Toronto, et l’un de nos objectifs principaux est d’augmenter cette offre pour mieux répondre à leurs besoins», explique-t-il à l-express.ca.

Étant donné les coûts prohibitifs des terrains à Toronto, CAH devra choisir de bâtir dans des régions plus abordables financièrement, ou de s’établir dans des bâtiments déjà construits. En plus de continuer d’entretenir et d’améliorer son édifice actuel.

Assemblée générale annuelle



CAH a tenu son assemblée générale annuelle le 26 juin dans l’auditorium du Collège Boréal, situé dans le quartier historique de la Distillerie.