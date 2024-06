Marie-Lison Fougère présidente de l’Université de l’Ontario français

L’Université de l’Ontario français (UOF) vient d’annoncer l’arrivée de Marie-Lison Fougère à la présidence de son Conseil de gouvernance. Elle succède à Jacques Naud, dont le mandat prenait fin au début de juin.

Marie-Lison Fougère a mené une carrière de plus de 30 ans au sein de la Fonction publique de l’Ontario. Elle y a occupé des fonctions de sous-ministre dans plusieurs ministères, notamment ceux de la Formation, des Collèges et des Universités, des Services aux aînés et à l’accessibilité, des Soins de longue durée, de la Condition féminine et des Affaires francophones.

Elle a été maître d’œuvre de nombreuses politiques publiques, entre autres pour l’accès accru à l’éducation en langue française à tous les niveaux, et pour l’avancement de la francophonie à travers la Loi modernisée des services en français.

Elle avait rejoint le comité exécutif de l’UOF il y a un peu plus d’un an.

L’UOF, un projet de société

«Je suis prête à mettre l’épaule à la roue et à travailler intensément avec toute la communauté universitaire pour faire de ce projet de société qu’est l’UOF une réalité tangible pour les générations actuelles et futures», a-t-elle commenté.