Nouveau bac en santé mentale à l’UOF

À compter de septembre 2025, l’Université de l’Ontario français (UOF) à Toronto ajoutera à sa liste de programmes un baccalauréat en Santé mentale.

L’établissement vient d’obtenir le consentement ministériel pour offrir «une formation complète en ce qui a trait à la compréhension de la santé mentale et de ses multiples facettes».

Les étudiants tenteront de comprendre les troubles mentaux sous divers angles: fondements socioculturels et sociohistoriques; implications pour les politiques et pour la société en général; bases psychologiques et cliniques.

Formation théorique et pratique

L’objectif premier du nouveau programme est de donner «une formation théorique et pratique de pointe permettant aux étudiantes et étudiants d’acquérir les concepts clés relatifs à l’étude de la santé mentale».

Les bases du baccalauréat spécialisé ont été créées par l’équipe de l’UOF, en collaboration avec des experts des milieux communautaires et universitaires, dont le professeur Benoît Mulsant du département de Psychiatrie de l’Université de Toronto, et le professeur Franco J. Vaccarino de département de Psychologie de l’Université de Guelph.