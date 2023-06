Adolescents, médias sociaux et santé mentale: des signaux d’alerte

En attendant, une des recommandations du Dr Murthy est des plus banales: passer du temps en famille «sans appareils», pour «aider à construire des liens sociaux et promouvoir la conversation».

Une autre de ses recommandations risque de très mal passer dans certaines familles: «considérez la possibilité de restreindre l’usage du téléphone pendant la nuit».

Période sensible du développement du cerveau

Outre qu’il insiste sur le fait que l’adolescence est «une période sensible du développement du cerveau», il rappelle que 40% des 8 à 12 ans seraient d’ores et déjà sur les médias sociaux. Malgré les règles qui l’interdisent, rares sont les plateformes qui prennent les moyens nécessaires pour s’assurer que leurs nouveaux usagers ont l’âge requis.

«Au début de l’adolescence, lit-on dans le rapport, lorsque l’identité et l’estime de soi se forment, le développement du cerveau est tout spécialement vulnérable aux pressions sociales, à l’opinion des pairs et à la comparaison avec les pairs.»

Or, le modèle d’affaires de ces compagnies est de garder ces usagers le plus longtemps possible et de les faire revenir le plus souvent possible.