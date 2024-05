Retour de Normand Labrie comme recteur de l’Université de l’Ontario français

Le nouveau recteur se dit «très heureux de pouvoir se joindre à l’équipe professorale et professionnelle engagée de l’UOF».

«Je suis profondément attaché à la raison d’être de cette institution», ajoute-t-il. «C’est avec beaucoup d’humilité et de détermination que je suis prêt à mener à bien les visées de l’UOF.»

En trois ans, l’UOF a déjà accueilli plusieurs événements culturels et communautaires de la francophonie torontoise, en plus de rendez-vous académiques et scientifiques. Elle abrite aussi le campus torontois du Collège La Cité.