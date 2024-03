Assurer la viabilité financière des universités de langue française en Ontario

1 – Fédérer l’UOF et Hearst à Ottawa?

La première option consiste à une fédération de l’Université de l’Ontario français et de l’Université de Hearst à l’Université d’Ottawa.

L’Université de l’Ontario français et l’Université de Hearst sont les deux seules universités entièrement francophones de la province gérées «par et pour» les francophones, c’est-à-dire qui opèrent entièrement en français, et dont la gouvernance est assumée par un conseil de gouvernance en charge des politiques et des budgets, et par un sénat pour ce qui est des questions académiques, tous deux formés de membres francophones.

Les autres universités offrant des programmes en français, dont l’Université d’Ottawa, sont des universités bilingues dont la gouvernance est assumée par des instances formées majoritairement de membres anglophones.

Tous pour un…

Supposons un instant que la solution aux défis budgétaires rencontrés par les petites institutions universitaires de la province soit leur fédération à des universités de plus grande taille qui accepteraient d’en prendre le contrôle. Si une telle solution était viable, elle le serait pour l’ensemble du système, et non pas seulement pour les deux seules universités francophones.

Elle supposerait par ailleurs une refonte majeure du système d’éducation postsecondaire en Ontario passant par la modification par voie législative des chartes universitaires de toutes les institutions concernées.