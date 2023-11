Postsecondaire: le comité provincial a «ignoré» son seul membre francophone

C’est ce type modèle qui était en place à l’Université de Sudbury lorsque la crise financière à l’Université Laurentienne a anéanti ses programmes, en 2021.

«Il y aurait un risque sérieux pour l’UOF et l’Université de Hearst si elles se mettaient sous le modèle fédératif. Et en plus, elles seraient chapeautées par une université bilingue. Ce concept ne fonctionne pas quand il est question du développement et de l’épanouissement de la communauté francophone, car il y a toujours un contexte d’assimilation qui s’installe», souligne le directeur général du RÉFO.

Un rapport produit par l’Université d’Ottawa en 2021 laissait entendre qu’une culture de «discrimination», voire de «francophobie», semblait exister au sein de l’institution.

Solution «par et pour»

Par ailleurs, même après avoir essuyé un refus de financement à l’Université de Sudbury pour son projet d’une institution «par et pour» les francophones, en juillet dernier, le recteur Serge Miville semblait avoir bon espoir que le rapport «blue-ribbon» puisse mener à de nouvelles solutions pour son institution.

«Ça va être important de savoir quelle est la vision de la province par rapport au postsecondaire, surtout en matière de francophonie, pour qu’ensuite on puisse revenir à la table avec des solutions ‘par et pour’ qui sont systémiques et concrètes pour nous, en région», avait-il indiqué au Droit, fin octobre.