UOF : un Plan stratégique pour préparer la transition vers un financement normal

Retombées

On veut que les diplômés de l’UOF contribuent à la vitalité linguistique, sociale, culturelle et économique de la francophonie locale et régionale.

De plus, l’UOF a accueilli en ses murs plusieurs événements comme le Salon du livre de Toronto, des activités de la Semaine de la francophonie, du Club canadien de Toronto, et des rencontres des membres de son Carrefour de l’innovation et du savoir.

L’établissement a aussi déjà à son actif plusieurs conférences et colloques sous l’égide du chapitre torontois de l’Acfas créé par la vice-rectrice Linda Cardinal.

«Ce sont aussi des retombées importantes», fait valoir Pierre Ouellette.

Proximité

La Plan stratégique mentionne une «approche d’enseignement différente», qui tient notamment à son format «comodal» (offert simultanément en présence et à distance) et à sa prédilection pour «l’expérientiel: les stages et les visites d’entreprises, les rencontres d’experts et les études de cas concrets».