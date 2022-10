Les Grands Lacs, terres et mère autochtones

Avec leurs enseignants, les élèves vont en forêt, partent en kayak, rencontrent des anciens qui leur transmettent des savoirs traditionnels, une manière pour eux de se réapproprier leur culture et leur histoire.

«Il ne faut pas oublier que les lacs étaient là avant nous, qu’ils nous autorisent à être sur leur territoire. On leur doit beaucoup de respect», conclut Dawn Martin-Hill.

Message de paix le long des Grands Lacs

Selon l’histoire haudenosaunee de la création, lorsque les fils jumeaux de la Terre ont créé les humains, la planète était recouverte d’une eau impropre à la consommation humaine.

«La Femme du Ciel a alors glissé ses doigts le long de la terre pour former les Grands Lacs et nous donner de l’eau pure, raconte Dawn Martin-Hill. Légèrement perturbée à ce moment-là, elle a aussi créé les chutes d’eau et les rapides, rendant nos voyages en canoë plus difficile et dangereux.»

Les Grands Lacs ont par ailleurs joué un rôle crucial dans la naissance de la Confédération Haudenosaunee. Le message de paix, à l’origine de sa constitution, a été porté par un jeune garçon qui voyageait sur les Grands Lacs à bord d’un canoë de pierre blanche. «C’est ce qu’on appelle le voyage pacificateur», rappelle Dawn Martin-Hill.