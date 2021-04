Pollution des Grands Lacs : la météo affecterait la récupération

Le rapport note également que lors de la simulation d’un déversement par un temps moins clément, «les conditions de vagues et de vent étaient telles qu’une grande partie de l’équipement ne pouvait pas fonctionner ou fonctionnerait avec une efficacité opérationnelle réduite. Par conséquent, la quantité d’huile récupérée sous ces conditions est bien moindre (1 036,8 barils).»

«Cette simulation “météo réelle” souligne les limites de certains de ces équipements par mauvais temps.»

Le professeur Mabee explique que les «environnementalistes sont inquiets» pour ces raisons. Il ajoute que la proposition de tunnel proposé par Enbridge en 2018 [voir encadré] a mis en lumière les risques potentiels de pollution des Grands Lacs.

2000 camions ou 800 wagons par jour

Selon les débats à l’Assemblée législative de l’Ontario, le transport de la même quantité de pétrole brut et de LGN [condensat de gaz naturel] que la canalisation 5 nécessiterait 2 000 camions ou 800 wagons aller simple chaque jour.

Selon des recherches menées par l’Institut Fraser, il risque d’y avoir plus de déversements lors du transport de pétrole par chemin de fer que par pipeline, et encore plus de déversements si ce volume est déplacé sur la même distance par camion. Un constat que dresse aussi le professeur Mabee.