Pour être raffiné au Nouveau-Brunswick, le pétrole de l’Alberta passerait par… le canal de Panama!

«En ce qui concerne le pétrole brut de la côte ouest et de la côte est, Irving Oil a l’intention de conclure des accords à long terme avec des fournisseurs de brut canadiens pour le transport de barils sur une période d’un an», a indiqué la société dans sa demande présentée le 16 avril auprès de l’Office des transports du Canada.

Dans ce document, le directeur du raffinage et de l’approvisionnement, Kevin Scott, ajoute que son employeur veut assurer la «sécurité énergétique» du pays au cours des prochains mois.

«Il est essentiel pour nos clients, pour notre entreprise et pour la sécurité énergétique de tout le Canada atlantique que nous puissions utiliser des pétroliers étrangers pour accéder au pétrole brut de l’Ouest canadien de façon urgente et aller de l’avant pendant un an afin de permettre une planification flexible de la chaîne d’approvisionnement et renforcement du lien entre les producteurs de pétrole canadiens et notre raffinerie en cette période difficile et incertaine», écrit-il.

«Un accès flexible à un transport rapide du pétrole est une condition sine qua non de notre capacité à nous engager à acheter du pétrole brut canadien pendant cette période difficile et incertaine.»

Dès cet été

La compagnie pétrolière a finalement reçu le feu vert au début du mois de mai. Elle obtient également la permission de faire venir des bateaux depuis Terre-Neuve-et-Labrador et depuis le Golfe du Mexique.