Aider le plus grand réseau de lacs du monde, un projet local à la fois

Le Fonds d’action locale pour les Grands Lacs aide des organismes communautaires, petites entreprises, municipalités, offices de protection de la nature et communautés autochtones pour protéger et restaurer les rives et les zones riveraines des Grands Lacs, ainsi que des rivières et des cours d’eau qui s’y jettent.

Les Grands Lacs contiennent 20% de l’eau douce mondiale. Plus de 4 000 espèces de plantes, de poissons et d’animaux sauvages vivent dans cet immense bassin, où se trouvent 95% des terres agricoles de la province.

L’an dernier, les gouvernements de l’Ontario et du Canada ont publié une nouvelle proposition d’Accord Canada-Ontario concernant la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs pour coordonner les mesures de protection de la qualité de l’eau des Grands Lacs.