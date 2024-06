Autochtones disparues et assassinées: les actions se font toujours attendre

Selon lui, parmi les 215 appels à la justice qui concernent le gouvernement fédéral, des avancés ont été réalisées pour 107 d’entre eux, 53 autres ont été mis en action. Le ministre n’a toutefois pas précisé à quel stade ces 107 appels sont rendus.

Il a aussi dit qu’avec tout le respect qu’il doit à la cheffe nationale de l’APN, il devra examiner le nombre d’appels mis en œuvre. D’après lui, plus que deux des 231 sont déjà mis en place.

Surincarcération des femmes autochtones

Joanna Bernard a profité de cette journée pour parler de l’incarcération des femmes autochtones.

«En plus de la crise des filles et femmes disparues et assassinées, il existe un autre problème troublant: la surincarcération de [celles-ci]. Cette surreprésentation dans les établissements correctionnels est liée aux mêmes problèmes que ceux qui ont conduit à l’augmentation de la violence à leur égard, ce qui les expose également à un risque de “surpolicage“ et de surincarcération.»

D’après le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC), 50% des femmes incarcérées au Canada sont autochtones, alors qu’elles ne représentent que 5% de la population de femmes au Canada. Cette surreprésentation a atteint ce niveau pour la première fois en 2022.