Nos écoles à l’heure de la vérité et la réconciliation avec les Autochtones

Les élèves ont été invités à participer en ligne au programme inaugural du Centre national pour la vérité et la réconciliation Gidinawendimin («Nous sommes tous liés»).

De la maternelle à la 4e année, on explore les concepts de sagesse et de courage, qui sont d’une grande importance chez les peuples autochtones. Avec, entre autres, des livres d’auteurs autochtones tels qu’Amik aime l’école de Katherena Vermette et des activités de coloriage.

Les élèves des cycles moyen, intermédiaire et secondaire s’informent sur l’histoire des pensionnats autochtones, ainsi que leurs répercussions sur la vie des Premières Nations, Inuit et Métis aujourd’hui. On découvre les récits de survivants comme celui de Phyllis Webstad dans L’histoire du chandail orange.

L’histoire du chandail orange

Au Conseil scolaire catholique MonAvenir, c’est le Service de la construction identitaire, de l’équité et de l’éducation inclusive qui a préparé la liste d’activités.

On invite à lire et à étudier le magazine Souvenons-nous des enfants, publié par le Centre national pour la vérité et la réconciliation afin d’entamer des réflexions et des discussions en salle de classe.