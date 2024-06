Eunice Boué, nouvelle directrice générale du Salon du livre de Toronto

Le Salon du livre de Toronto vient d’annoncer la nomination de Eunice Boué à titre de directrice générale de l’organisme. Elle entrera en fonction le 1er juillet. Elle succède à Jean Martin, qui assurait l’intérim depuis un an, suite au départ de Paul Savoie.

«La passion d’Eunice Boué pour la littérature, son expertise dans le domaine du marketing, ainsi que son leadership inspirant font d’elle la personne idéale pour diriger notre organisation», a indiqué le président du conseil d’administration, Valéry Vlad.

Marketing et communication

Eunice Boué œuvre dans le secteur du marketing et de la communication avec son entreprise U-Event, mais aussi dans le monde de l’éducation et de la culture. Elle connaît bien le Salon du livre pour avoir siégé à son conseil d’administration et avoir animé certaines de ses activités.

On la retrouve d’ailleurs comme maîtresse de cérémonie de divers événements. Mercredi soir, elle co-animait le gala annuel RelèveON du Club canadien de Toronto.

Originaire du Cameroun, où elle a obtenu son diplôme universitaire en arts et littérature, elle s’est installée au Canada il y a cinq ans avec son mari et son fils. Détentrice d’une maîtrise en éducation, elle a fait de la suppléance dans des écoles de Viamonde et elle a travaillé à TFO à l’intégration du matériel pédagogique.