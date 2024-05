Le Salon du livre de Toronto remercie ses bénévoles

Le Salon du livre de Toronto a organisé une soirée spéciale dédiée aux bénévoles qui ont œuvré durant la dernière édition du Salon. L’événement s’est tenu ce mercredi 8 mai au Collège Boréal, dans le quartier de la Distillerie, rassemblant une trentaine de participants dans une ambiance chaleureuse et festive.

Les bénévoles ont été accueillis par le président du conseil d’administration, Valéry Vlad, par le directeur général par intérim Jean Martin et son précédesseur Paul Savoie, ainsi que par des membres du CA. Le Salon doit d’ailleurs nommer bientôt un directeur général permanent.

Importance du bénévolat

Les bénévoles ont été remerciés pour leur engagement, leur passion et leur dévouement. Un goûter et des boissons ont été offerts, favorisant les échanges et le partage d’expériences entre les participants.

«Cet instant de détente et de reconnaissance a permis de renforcer les liens au sein de la communauté littéraire de Toronto et de souligner l’importance capitale du bénévolat dans l’organisation d’événements culturels d’envergure», souligne Valéry Vlad.

En tout, 50 bénévoles ont travaillé au Salon 2024 – le 31e! – au début du mois de mars à l’Université de l’Ontario français.