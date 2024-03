Faux rebelles à droite… faux champions de la liberté d’expression à gauche

En France et dans l’anglosphère

En France aussi, des commentateurs rejetant la bien-pensance multiculturelle – qui serait «dominante» au gouvernement, à l’université et dans les médias traditionnels – ont leurs journaux, magazines, chaînes de radio et de télévision (dont Mathieu Bock-Côté est aussi une des vedettes).

Ça se voit aussi dans l’anglosphère: les intellectuels qui disent se porter à la défense des valeurs fondatrices du monde occidental ont accès aux meilleures tribunes et ont des millions d’abonnés et d’admirateurs. Les chroniqueurs du National Post, qui fait partie du plus gros groupe de presse au Canada, penchent presque tous à «droite».

Ces «rebelles» sont loin d’être persécutés!

C’est l’argument le plus solide de Philippe Bernier Arcand: non seulement le discours de «droite» n’est pas réprimé ou muselé, il est «partout» et plus «décomplexé» que jamais.

Liberté d’expression VS liberté éditoriale

Ce qui le préoccupe est que cette «droite» ou «extrême droite» – il alterne trop facilement entre l’un et l’autre – s’incarne dans des partis nationalistes ou «anti-système» qui, depuis 2016 (le Brexit et Trump), remportent des succès électoraux en Europe et aux États-Unis. Elle se manifeste aussi bruyamment dans la rue, contre des mesures sanitaires ou des taxes sur l’essence.