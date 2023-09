Boycottage, bannissement, censure… Ça se discute

Il est vrai que tous les livres ne sont pas appropriés aux enfants de tout âge. Mais pourquoi un système de classement, comme celui qui existe pour les films, ne marcherait-il pas? Ou un avertissement sur la couverture d’un livre du genre «Ce livre est imprimé tel qu’il a été écrit et peut contenir des représentations culturelles d’époque»?

Est-ce que tous les livres sur les listes noires méritent vraiment d’être mis à la poubelle? Certaines œuvres ne pourraient-elles pas présenter l’occasion d’expliquer aux enfants le contexte dans lequel elles ont été écrites, pourquoi certaines choses ne sont plus tolérées de nos jours, comment et quand ces changements ont eu lieu et d’enseigner ainsi la pensée critique aux générations futures pour qu’elles puissent l’exercer à leur tour?

Si nous voulons mettre fin au racisme et autres «-ismes», est-ce en effaçant des pans de notre histoire et en vidant nos bibliothèques de collections entières qu’on y arrivera?

Apprendre de l’Histoire

En fait, le résultat risque d’être tout autre. Certains enseignements sont difficiles à apprendre et encore plus difficiles à retenir. Mais sans prendre connaissance de l’histoire et de la culture dans leur ensemble pour tirer des leçons du passé, nous risquons gros.

George Santayana, philosophe américain d’origine espagnole, a dit en 1905 dans son livre The Life of Reason: «Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.» (Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter.)