Fred Pellerin et Daniel Bélanger à Toronto à la fin de septembre

Fred Pellerin a plus de 3300 représentations à son actif dans la francophonie mondiale, avec sept spectacles de contes depuis 2001.

En plus de cinq collaborations inédites avec l’Orchestre symphonique de Montréal, il a scénarisé trois de ses contes pour le cinéma: Babine (2008), Ésimésac (2012) et L’Arracheuse de Temps (2021). Il est présentement à l’écriture de son quatrième scénario de film: De peigne et de misère.

Conteur («conteux») mais aussi chanteur, il a vendu près de 400 000 albums solos et reçu chaque fois des prix Félix.

Daniel Bélanger rêve toujours mieux

C’est toutefois Daniel Bélanger, ici, qui est le poids lourd de la chanson et de la musique québécoise.