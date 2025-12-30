Rétrospective: retour sur l’année 2025 en caricatures

Guerre commerciale, élections, intelligence artificielle, langues officielles… L’actualité de 2025 aura été riche en rebondissements, capturés par la plume de Bado.

Janvier : Les nouveaux chemins de Justin

L’année a commencé fort, avec la démission de Justin Trudeau, le 6 janvier 2025, au terme de neuf années au pouvoir.

L’ancien premier ministre laisse derrière lui plusieurs avancées pour la francophonie, comme la Loi sur les langues officielles modernisées, deux plans d’action conséquents – mais non sans failles – et une nouvelle cible en immigration francophone.

Février : Changement de cap

Après l’annonce de sa démission comme chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau a prorogé le Parlement jusqu’au 24 mars 2025, suspendant les travaux pour permettre au parti de tenir sa course à la direction.

Le Parti conservateur du Canada de Pierre Poilievre, autrefois favori des sondages, a vu son horizon s’assombrir, tandis que le Parti libéral est remonté dans les intentions de vote et a repris certains éléments de discours associés aux conservateurs depuis plusieurs mois, notamment autour de la taxe carbone.