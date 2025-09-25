Une initiative artistique de la lieutenante-gouverneure pour le 50e du drapeau franco-ontarien

Edith Dumont
La lieutenante-gouverneure de l'Ontario, Edith Dumont.
Publié 25/09/2025 par l-express.ca

La lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, a lancé ce 25 septembre, 50 ans de fierté! Ensemble pour demain, une initiative artistique et communautaire provinciale soulignant le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.

S’étendant de septembre 2025 à l’automne 2026, des artistes locaux créeront des œuvres d’art qui formeront les assises d’une exposition collective mettant en valeur la diversité, la vitalité et la créativité de la francophonie ontarienne.

Les artistes travailleront de concert avec des membres de la communauté, avec l’appui d’organismes culturels, communautaires et universitaires.

10 000 $

Portée par le Bureau de la lieutenante-gouverneure en partenariat avec l’Alliance culturelle de l’Ontario (ACO), et soutenue par le gouvernement, le Conseil des arts de l’Ontario (CAO) et TFO, l’initiative est ouverte à tous les domaines artistiques: arts visuels, musique, danse, théâtre, médias numériques et projets interdisciplinaires.

Les projets sélectionnés seront admissibles à un financement pouvant atteindre 10 000 $, ainsi qu’à du mentorat et à un soutien régional.

«Ce 50e anniversaire constitue une formidable occasion de célébrer le chemin parcouru au fil des décennies, tout en regardant avec fierté et confiance vers l’avenir de notre histoire commune en Ontario», a déclaré Edith Dumont.

Mosaïque

Tous sont invités à «s’exprimer, raconter leur parcours et mettre en lumière leur créativité» pour façonner «une mosaïque vibrante qui témoigne de toute la richesse, de la diversité et de la vitalité de la francophonie ontarienne».

«Les arts sont au cœur de notre francophonie et porteurs d’avenir», souligne Benoît Roy, président de l’ACO.

«Le Conseil des arts de l’Ontario investit fièrement plus de 4 millions $ dans les arts et la culture francophones», indique Simon Foster, le président du CAO. «Nous attendons avec impatience les projets novateurs et passionnants que la communauté proposera.»

Plateforme

Les œuvres retenues feront l’objet d’une présentation au Sommet de la Francophonie de 2026 au Cambodge.

L’ensemble des créations sera préservé au sein d’une plateforme numérique permanente, en vue d’une éventuelle intégration dans des outils pédagogiques.

Les personnes désireuses de participer peuvent déposer leur manifestation d’intérêt d’ici au 21 novembre 2025 sur le site franco50.ca. Des séances d’information auront lieu le 14 octobre (en français) et le 15 octobre (en anglais).

