Une initiative artistique de la lieutenante-gouverneure pour le 50e du drapeau franco-ontarien

La lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, a lancé ce 25 septembre, 50 ans de fierté! Ensemble pour demain, une initiative artistique et communautaire provinciale soulignant le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.

S’étendant de septembre 2025 à l’automne 2026, des artistes locaux créeront des œuvres d’art qui formeront les assises d’une exposition collective mettant en valeur la diversité, la vitalité et la créativité de la francophonie ontarienne.

Les artistes travailleront de concert avec des membres de la communauté, avec l’appui d’organismes culturels, communautaires et universitaires.

10 000 $

Portée par le Bureau de la lieutenante-gouverneure en partenariat avec l’Alliance culturelle de l’Ontario (ACO), et soutenue par le gouvernement, le Conseil des arts de l’Ontario (CAO) et TFO, l’initiative est ouverte à tous les domaines artistiques: arts visuels, musique, danse, théâtre, médias numériques et projets interdisciplinaires.

Les projets sélectionnés seront admissibles à un financement pouvant atteindre 10 000 $, ainsi qu’à du mentorat et à un soutien régional.