TFO «pour moi, pour toi, pour nous»

Lancement de saison sous le drapeau franco-ontarien

TFO
Des artisans d'émissions de TFO sur la scène de la Place des Arts du Grand Sudbury. Photos: courtoisie TFO
Publié 25/09/2025 par l-express.ca

TFO a donné le coup d’envoi de sa rentrée 2025 en réunissant près de 115 artistes, professionnels et dignitaires à la Place des Arts du Grand Sudbury ce 24 septembre, veille du Jour des Franco-Ontariens et du 50e anniversaire du drapeau vert et blanc.

Sur le thème «TFO, c’est pour moi, pour toi, pour nous!», la télévision éducative et culturelle francophone de l’Ontario veut offrir une programmation conçue pour inspirer tout le monde.

Phare culturel

Selon le nouveau directeur général Xavier Brassard-Bédard, «TFO, ce n’est pas seulement une chaîne de télévision. C’est un phare culturel. Le seul média public éducatif francophone, PAR et POUR les Franco-Ontariens et les francophones vivant en situation minoritaire ailleurs au pays.»

«On est un carrefour de la créativité où tous les accents qui meublent notre francophonie sont entendus et ont une place de choix», poursuit-il. «C’est important de se voir et de s’entendre! Nous sommes un lieu de rencontre, un espace de dialogue, et un pont entre les générations et les communautés.»

TFO
Le PDG de TFO, Xavier Brassard-Bédard, flanqué du chanteur Yao et du producteur David Baeta, de la boîte Moi et Dave.
TFO
Les co-animatrices Barbada et Évelyne Roy-Molgat.

Moteur économique

Le lancement, ouvert au public et mis en scène par la comédienne sudburoise France Huot, était co-animé par l’humoriste Evelyne Roy-Molgat, de la série Les Apprentis, et la drag queen Barbada, de la série Drag d’la tête aux pieds.

La lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, était de la fête, ainsi que le ministre de l’Éducation Paul Calandra et la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney.

«TFO agit aussi comme un moteur économique, en collaborant avec des maisons de production francophones et en soutenant les talents émergents», a affirmé Caroline Mulroney.

TFO
Le panel consacré au contenu ludo-éducatif.
TFO
Le panel sur les contenus «qui nous ressemble et nous rassemble».

Nouveautés

Parmi les nouveautés dévoilées, notons Les Apprentis (de la maison de production Slalom), une série humoristique et éducative sur les métiers spécialisés.

Drag d’la tête aux pieds (Mozus Productions) est une incursion dans la culture drag au Canada.

Bana Konesans (Moi & Dave) est une fiction animée qui célèbre l’héritage africain.

Du côté jeunesse, TFO mise sur Camp penses-tu? (Prestigo), une série ludo-éducative qui stimule la pensée critique.

Champions (Wookey Films), veut dresser un portrait authentique de jeunes athlètes francophones.

L’émission spéciale Raconte-moi (Slalom) souligne avec fierté le 50ᵉ anniversaire du drapeau franco-ontarien.

La programmation inclut également le retour de Gang de hockey (ATO Média) pour une ultime saison. Et le long métrage Et maintenant (encore de ATO Média), inspiré de l’histoire vraie de son réalisateur Jocelyn Forgues.

TFO
Joie contagieuse au lancement de saison de TFO.
TFO
La ministre Caroline Mulroney.

Générations et communautés

Lors de l’événement de la rentrée de TFO à Sudbury, trois panels thématiques ont permis de mettre en lumière le rôle du contenu éducatif et culturel produit et diffusé par TFO.

Plusieurs intervenants ont témoigné de l’importance de créer des contenus qui inspirent et outillent la nouvelle génération, mais aussi qui rassemblent les communautés.

En clôture, une discussion spéciale pour le 50ᵉ anniversaire du drapeau franco-ontarien a été menée avec Isabelle Bourgeault-Tassé, fille d’Yves Tassé, membre du groupe étudiant à l’origine du drapeau, qui a partagé son expérience dans le documentaire Raconte-moi.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

