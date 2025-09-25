TFO «pour moi, pour toi, pour nous»

TFO a donné le coup d’envoi de sa rentrée 2025 en réunissant près de 115 artistes, professionnels et dignitaires à la Place des Arts du Grand Sudbury ce 24 septembre, veille du Jour des Franco-Ontariens et du 50e anniversaire du drapeau vert et blanc.

Sur le thème «TFO, c’est pour moi, pour toi, pour nous!», la télévision éducative et culturelle francophone de l’Ontario veut offrir une programmation conçue pour inspirer tout le monde.

Phare culturel

Selon le nouveau directeur général Xavier Brassard-Bédard, «TFO, ce n’est pas seulement une chaîne de télévision. C’est un phare culturel. Le seul média public éducatif francophone, PAR et POUR les Franco-Ontariens et les francophones vivant en situation minoritaire ailleurs au pays.»

«On est un carrefour de la créativité où tous les accents qui meublent notre francophonie sont entendus et ont une place de choix», poursuit-il. «C’est important de se voir et de s’entendre! Nous sommes un lieu de rencontre, un espace de dialogue, et un pont entre les générations et les communautés.»

Moteur économique

Le lancement, ouvert au public et mis en scène par la comédienne sudburoise France Huot, était co-animé par l’humoriste Evelyne Roy-Molgat, de la série Les Apprentis, et la drag queen Barbada, de la série Drag d’la tête aux pieds.