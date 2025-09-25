C’est le Jour des Franco-Ontariens!

Le drapeau franco-ontarien au mat protocolaire de l'Assemblée législative de l'Ontario. Photo: AFO sur Facebook
Publié 25/09/2025 par l-express.ca

«Cinquante ans après sa création, notre drapeau franco-ontarien raconte une histoire de courage, de solidarité et d’ambition.» C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui, 25 septembre 2025, le président Fabien Hébert de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

Les 50 ans du drapeau vert et blanc sont célébrés de multiples façons à travers la province, notamment par des cérémonies de lever du drapeau à Queen’s Park, à l’Hôtel de Ville de Toronto et de nombreuses mairies à travers l’Ontario, et tout spécialement à Sudbury, lieu de naissance de l’emblème à la fleur de lys et au trille.

Jour des Franco-Ontariens 2023, hôtel de villes de Toronto, ACFO
Toronto aux couleurs de l’Ontario français. Photo: ACFO-Toronto sur Facebook

Chansons et monuments

La fête du drapeau franco-ontarien est devenue en 2010 le Jour des Franco-Ontariens au calendrier protocolaire. En 2017, la chanson Notre Place, de Paul Demers et François Dubé, a été reconnue comme hymne officiel des Franco-Ontariens, quoique la chanson Mon beau drapeau, de Brian St-Pierre, est populaire elle aussi.

Mentionnons aussi que des monuments franco-ontariens ont été érigés un peu partout, dont à Toronto à l’angle des rues College et University baptisé Notre Place.

Queen's Park
Dévoilement du monument Notre Place sur l’esplanade Sud-Ouest de Queen’s Park le 25 septembre 2018. Photo: archives l-express.ca

Fil conducteur

«Le drapeau a flotté au rythme de nos luttes comme de nos victoires, et il continue de porter nos aspirations communes», poursuit le président de l’AFO, qui pilote cet automne des États généraux de l’Ontario français.

«Ce drapeau n’est pas qu’un symbole», ajoute le directeur général Peter Hominuk. «Il est un fil conducteur entre les générations. Il nous rappelle d’où nous venons et ce que nous accomplissons lorsque nous parlons d’une seule voix. En marquant ses 50 ans, nous réaffirmons un engagement envers une francophonie ontarienne forte, inclusive et tournée vers l’action, où chacun peut se reconnaître et contribuer.»

femme, AFO, francophonie
Le président Fabien Hébert et le directeur général Peter Hominuk de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). Photo: capture d’écran

Ford et Mulroney

Le premier ministre Doug Ford et la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney ont publié ce 25 septembre une déclaration commune: «Nous célébrons avec fierté la communauté francophone de l’Ontario et ses contributions à notre province depuis plus de 400 ans.»

«Par sa langue et sa culture, la communauté franco-ontarienne continue d’enrichir l’Ontario et de contribuer à sa force, sa diversité et sa prospérité.»

