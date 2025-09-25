C’est le Jour des Franco-Ontariens!

«Cinquante ans après sa création, notre drapeau franco-ontarien raconte une histoire de courage, de solidarité et d’ambition.» C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui, 25 septembre 2025, le président Fabien Hébert de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

Les 50 ans du drapeau vert et blanc sont célébrés de multiples façons à travers la province, notamment par des cérémonies de lever du drapeau à Queen’s Park, à l’Hôtel de Ville de Toronto et de nombreuses mairies à travers l’Ontario, et tout spécialement à Sudbury, lieu de naissance de l’emblème à la fleur de lys et au trille.

Chansons et monuments

La fête du drapeau franco-ontarien est devenue en 2010 le Jour des Franco-Ontariens au calendrier protocolaire. En 2017, la chanson Notre Place, de Paul Demers et François Dubé, a été reconnue comme hymne officiel des Franco-Ontariens, quoique la chanson Mon beau drapeau, de Brian St-Pierre, est populaire elle aussi.

Mentionnons aussi que des monuments franco-ontariens ont été érigés un peu partout, dont à Toronto à l’angle des rues College et University baptisé Notre Place.

Fil conducteur

«Le drapeau a flotté au rythme de nos luttes comme de nos victoires, et il continue de porter nos aspirations communes», poursuit le président de l’AFO, qui pilote cet automne des États généraux de l’Ontario français.