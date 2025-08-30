Une nouvelle version de la chanson Mon beau drapeau

Mon beau drapeau, AFO
Céleste Lévis et Brian St-Pierre dans le vidéoclip Mon beau drapeau (Nouvelle génération).
Publié 30/08/2025 par l-express.ca

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire du drapeau franco-ontarien, qu’on fêtera en grand le 25 septembre, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a appuyé le lancement officiel, par l’auteur-compositeur-interprète Brian St-Pierre, d’une nouvelle version de la chanson emblématique Mon beau drapeau, accompagnée d’un vidéoclip intitulé Mon beau drapeau (Nouvelle génération).

Plusieurs artistes franco-ontariens de renom y chantent des couplets: de Robert Paquette à Stef Paquette, en passant par Damien Robitaille, Yao, Joly, Les rats d’Swompe, Céleste Lévis…

«En cette année hautement symbolique, Mon beau drapeau (Nouvelle génération) met en relation mémoire et avenir», a déclaré Fabien Hébert. L’oeuvre «reflète notre créativité et notre vitalité, et rassemble écoles, familles et grand public autour d’un symbole fort de l’Ontario français».

En plus de la chanson et du vidéoclip, un guide pédagogique et d’animation culturelle, développé sous la direction de Félix Saint-Denis, accompagnera le projet pour outiller les milieux scolaires et communautaires à faire rayonner le drapeau.

Sondage

Par ailleurs, l’AFO invite l’ensemble des francophones et francophiles de la province à participer à un sondage public afin de faire entendre leur voix sur l’avenir de la communauté.

Le sondage servira les «États généraux de la francophonie ontarienne», un processus lancé au printemps et qui prendra fin cet hiver.

L’AFO veut identifier, dans chacune des régions de la province:

  • les zones de danger perçues pour la vitalité de la francophonie;
  • les enjeux prioritaires pour assurer sa pérennité;
  • les transformations de l’identité francophone en Ontario.

«Les réponses recueillies nourriront les réflexions et les pistes d’action qui émergeront des États généraux», expliquent le président Fabien Hébert et le directeur général Peter Hominuk.

«Elles permettront également de mieux comprendre les réalités diverses des francophones et francophiles selon leur région, leur âge, leur vécu et leur lien avec l’identité francophone.»

Ce sondage est donc «une façon concrète de participer à l’avenir de notre francophonie. Nous voulons entendre les espoirs, les inquiétudes et les visions des francophones aux quatre coins de l’Ontario.»

femme, AFO, francophonie
Le président Fabien Hébert et le directeur général Peter Hominuk de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

Congrès

C’est le 25 octobre, à Richmond Hill, en banlieue Nord de Toronto, que se tiendra l’assemblée générale annuelle de l’AFO. Le grand public général pourra y participer via YouTube.

Quelques postes sont à combler au conseil d’administration pour représenter le Sud-Ouest ontarien, les femmes, et les minorités raciales et ethnoculturelles, pour un mandat de deux ans.

La date limite pour soumettre sa candidature est le 10 octobre à 16h. Il faut être un membre en règle de l’AFO en date du 25 septembre à 16h.

L’AGA fait partie du congrès annuel qui se déroulera du 23 au 25 octobre, et qui comprendra une édition spéciale des «États généraux».

Rentrée scolaire

À l’occasion de la rentrée scolaire, l’AFO rappelle aux francophones de s’assurer qu’ils dirigent leurs taxes vers l’un des douze conseils scolaires de langue française de la province.

L’AFO a créé une ressource pour guider les citoyens dans cette démarche «qui contribue directement à la vitalité de nos écoles».

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

