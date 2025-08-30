Une nouvelle version de la chanson Mon beau drapeau

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire du drapeau franco-ontarien, qu’on fêtera en grand le 25 septembre, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a appuyé le lancement officiel, par l’auteur-compositeur-interprète Brian St-Pierre, d’une nouvelle version de la chanson emblématique Mon beau drapeau, accompagnée d’un vidéoclip intitulé Mon beau drapeau (Nouvelle génération).

Plusieurs artistes franco-ontariens de renom y chantent des couplets: de Robert Paquette à Stef Paquette, en passant par Damien Robitaille, Yao, Joly, Les rats d’Swompe, Céleste Lévis…

«En cette année hautement symbolique, Mon beau drapeau (Nouvelle génération) met en relation mémoire et avenir», a déclaré Fabien Hébert. L’oeuvre «reflète notre créativité et notre vitalité, et rassemble écoles, familles et grand public autour d’un symbole fort de l’Ontario français».

En plus de la chanson et du vidéoclip, un guide pédagogique et d’animation culturelle, développé sous la direction de Félix Saint-Denis, accompagnera le projet pour outiller les milieux scolaires et communautaires à faire rayonner le drapeau.