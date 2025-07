Avez-vous soumis une candidature aux Prix de reconnaissance de l’AFO?

Le prix Omer-Deslauriers rend hommage aux personnes aînées (50 ans et plus) qui, «par leur sagesse, leur engagement et leur influence», ont marqué notre vie sociale, culturelle ou économique.

Le Prix Florent-Lalonde rend hommage à «l’engagement bénévole remarquable d’une personne qui donne de son temps, de son cœur et de son énergie pour faire avancer notre communauté».

Le Prix de l’Horizon franco-ontarien récompense «une initiative, un projet ou une pratique communautaire qui se démarque par son originalité et son impact durable sur la vitalité de notre francophonie».

Le Prix Jeunesse souligne «l’implication inspirante d’un jeune, moteur de changement, qui défend fièrement notre langue et notre culture».

Le Prix Francophile vise à reconnaître «une personne non-francophone qui fait de la promotion de la langue française une priorité et un geste de rapprochement».