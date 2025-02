France Lamarche au conseil d’administration de l’AFO

France Lamarche a été élue cette semaine représentante des femmes au sein du conseil d’administration de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). Le poste n’avait pas été comblé lors du dernier congrès à l’automne.

Le CA de l’AFO, présidé par Fabien Hébert, compte onze membres: cinq représentant.e.s régionaux (dont Melinda Chartrand pour Toronto et le Centre de la province) et cinq représentant.e.s «identitaires» (aîné.e.s, jeunes, minorités raciales et ethnoculturelles, et femmes).

Originaire de l’Est ontarien et résidant à Alfred, France Lamarche possède une vaste expérience en éducation, ayant occupé des postes de direction et de supervision dans le milieu scolaire.