L’AFO cherche la femme

Êtes-vous une femme? De nos jours, c’est une question-piège. L’humoriste américain Drew Thomas raconte que, de retour sur le marché des fréquentations après un divorce, il lui arrive de demander à une compagne potentielle: «Depuis quand êtes-vous une femme?»

Qu’à cela ne tienne, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) cherche à combler le poste de représentante des femmes au sein de son conseil d’administration, pour la période de février à octobre 2025.

Onze membres

L’AFO est l’organisme de représentation politique des quelque 700 000 Franco-Ontariens. En plus de ses nombreux partenaires dans tous les secteurs d’activités, l’AFO est aussi appuyée par le Réseau ACFO: une vingtaine de centres communautaires et d’associations francophones locales (dont l’ACFO Toronto).

Le CA de l’AFO, présidé par Fabien Hébert, compte onze membres: cinq représentant.e.s régionaux (dont Melinda Chartrand pour Toronto et le Centre de la province) et cinq représentant.e.s «identitaires» (aîné.e.s, jeunes, minorités raciales et ethnoculturelles, et femmes).

S’il faut se fier à leur prénom et leur photo, cinq membres sont des hommes. Avec la future représentante des femmes, le CA comptera six femmes.

Impact sur la francophonie

«En tant que membre du Conseil, vous aurez l’occasion unique de contribuer activement à la prise de décisions stratégiques qui auront un impact significatif sur notre mission, nos orientations et nos initiatives», fait valoir l’AFO.