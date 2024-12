Théâtre français de Toronto: une campagne de don pour un budget record

«Le TfT a besoin de plus de donateurs pour pouvoir développer ses activités. L’équipe aimerait, par exemple, avoir son propre espace théâtral, ce qui coûte plus cher que la normale», corrobore-t-elle.

Pas de nouvelle salle en vue

À ce propos, il convient de rappeler qu’avec plus de 12 000 spectateurs chaque année, le TfT représente la plus grande compagnie de théâtre francophone hors Québec. Or, malgré cela, il est la seule grande compagnie de théâtre à ne pas posséder son propre théâtre.

«Nous travaillons très activement à la réalisation de cette vision: une maison pour le TfT, pour les artistes francophones, et plus largement pour notre belle communauté de francophones et francophiles», réitère Caroline Caire.

Toutefois, la responsable de développement avoue que le projet est toujours au point mort, et ce malgré le fait d’avoir entamé «des discussions assez approfondies avec les différentes parties prenantes». Mais il n’y a pour l’heure rien de concret à partager publiquement puisque «rien n’est signé ni confirmé».