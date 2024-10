Six prix de reconnaissance de l’AFO

Le Prix Jeunesse est décerné à Sophie Filion, très active dans son milieu scolaire et communautaire à Welland.

Le Prix Francophile est décerné à Betty Gormley, la directrice générale de Canadian Parents for French Ontario depuis plus de 20 ans.

«Le travail du jury n’a pas été simple, tant la qualité et la quantité des candidatures reçues étaient remarquables», a mentionné Fabien Hébert, président de l’AFO. «Toutes les personnes et initiatives présentées contribuent activement à enrichir la francophonie ontarienne, et pour cela, un grand merci!»