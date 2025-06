Planification provinciale des services de santé en français dès septembre

La planification des services de santé en français en Ontario, jusqu’à maintenant éparpillée en six «Entités» régionales aux frontières pas toujours logiques, adoptera un tout nouveau modèle provincial dès le 1er septembre avec la création du Centre de planification des services de santé en français (CPSSF), fruit d’une collaboration entre l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et l’Hôpital Montfort d’Ottawa.

Le gouvernement en a fait l’annonce le 19 juin et, ce lundi 23, plus de 130 personnes participaient à une assemblée citoyenne virtuelle organisée par l’AFO pour présenter le nouveau modèle et répondre aux questions.

Selon le ministère de la Santé de l’Ontario, le nouveau CPSSF représente une avancée significative pour la planification de services en santé, axée sur les réalités linguistiques et culturelles des francophones de la province.

«Il n’y a pas d’obligation à ce que le centre soit situé à Ottawa ou dans une ville précise. Nous sommes vraiment ouverts à une implantation à l’échelle provinciale», souligne Fabien Hébert, président de l’AFO.

Un trio féminin inaugure la gouvernance

Constitué à titre d’organisme sans but lucratif – comme les Entités, qui seront dissoutes – le CPSSF continuerait d’assurer une représentation régionale des Franco-Ontariens. Il sera dirigé par un conseil composé de neuf administrateurs issus de la communauté, incluant un représentant par région, ainsi que de deux membres nommés par le ministère de la Santé.