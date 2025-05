L’AFO surveille Mark Carney: pour une francophonie reconnue et soutenue

À plusieurs reprises, le premier ministre Mark Carney a réaffirmé l’importance de la langue française, la qualifiant de pierre angulaire de l’identité et de la culture canadiennes. Dans ce contexte, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) poursuit ses échanges avec la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), qui détient un mandat d’envergure fédérale et assume un rôle de premier plan dans ce dossier.

Ensemble, les deux organismes entendent porter cette question au plus haut niveau auprès du gouvernement en place, a-t-on promis le 1er mai au cours de l’Assemblée citoyenne en ligne de l’AFO.

«Un compte rendu sera transmis à la communauté francophone à l’issue de nos discussions futures avec nos partenaires de la FCFA», affirme Fabien Hébert, président du conseil d’administration de l’AFO.

«Nous devons veiller à ce que les paroles de monsieur Carney demeurent à tout jamais incrustées dans l’identité même des Canadiens francophones.»

Enjeux francophones relégués au second plan

Alors que l’attention médiatique porte sur des sujets d’envergure comme les élections fédérales, les tensions géopolitiques ou encore les débats sur l’avenir du Canada face aux États-Unis, les enjeux propres à la francophonie canadienne peinent à se faire entendre. Santé, langue, culture: autant de dossiers cruciaux pour les communautés francophones, souvent relégués à l’arrière-plan.