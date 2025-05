Mark Carney veut ralentir l’immigration temporaire pour «réduire la pression»

Plaire à plusieurs

À la frontière, 1000 agents frontaliers de plus seront recrutés pour renforcer la surveillance des lieux de passages d’immigrants clandestins. Une mesure qui faisait partie des négociations avec les États-Unis avant même que Donald Trump ne soit officiellement à la Maison-Blanche.

De plus, la Gendarmerie royale du Canada pourra recruter 1000 agents de plus pour «lutter contre les crimes», selon le premier ministre.

Alors que le mois de mai verra la nomination d’un nouveau Cabinet de ministres, un rappel du Parlement et un discours du Trône, le premier ministre garde le cap sur le discours libéral de la campagne électorale: miser sur la réponse et les négociations avec les États-Unis et «dépenser moins pour que les Canadiens investissent plus».

Il a réitéré qu’il réduira «le taux de croissance des dépenses de fonctionnement [de l’État], qui est de 9% par année, à 2%».

Lors du débat en anglais deux semaines plus tôt, il a assuré ne pas vouloir «toucher aux transferts» aux provinces, notamment en santé.