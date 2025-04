Élections fédérales: un débat enflammé sur les enjeux francophones

Pour ce qui est des fonctionnaires, il y aura une réduction par attrition, mais surtout, une demande de «résultats», affirme le candidat.

Et lorsque Jonathan Pedneault a accusé les conservateurs de vouloir couper dans le postsecondaire francophone, M. Godin a indiqué que cela était faux et qu’il fallait contrer l’antisémitisme. Il faisait ici référence à la condition que le Parti conservateur veut imposer au financement des établissements postsecondaires: l’application des normes de l’article 2 de la Charte sur la liberté d’expression.

Médias

Joël Godin estime aussi qu’il est possible de définancer CBC et de protéger sa jumelle francophone, une proposition dénoncée par tous ses adversaires. Les quatre autres candidats ont réitéré leur soutien envers Radio-Canada et les médias locaux francophones.

Pour les autres médias en milieu minoritaire, M. Choquette veut d’ailleurs bonifier l’Initiative de journaliste local (IJL). M. Pedneault aimerait quant à lui voir plus de contenu francophone hors Québec à la «télévision nationale».

Martin Champoux en a profité pour rappeler que la Loi sur la diffusion continue en ligne est présentement devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et occasionnera «des résultats tangibles pour la participation des géants du numérique au contenu canadien et en matière de découvrabilité du contenu francophone».