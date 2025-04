Élections fédérales: Pierre Poilievre promet d’élargir l’accès à l’immersion pour préserver le français

«C’est toujours un risque», affirme Liane Roy. «Ça sort de la même [enveloppe fédérale].»

Pour éviter les problèmes, «c’est à nous de continuer à en discuter et de faire part des besoins et des défis des communautés francophones et acadiennes […] À la FCFA, on travaille avec le fédéral, mais c’est important aussi que nos membres qui sont dans les provinces puissent faire part de leurs besoins et de leurs inquiétudes».

Les autres partis

Dans ses plus récents échanges avec les autres partis politiques, la CPF ressent un accord général sur l’importance de l’immersion. Il faudra toutefois attendre de voir leurs plateformes, car «on n’a pas nécessairement de confirmation à ce point-ci de leur positionnement de l’importance du français langue seconde», explique Derrek Bentley.

Dans sa plateforme électorale de 2021, le Parti libéral du Canada s’était engagé à investir 120 millions $ pour améliorer l’accès à des programmes d’immersion française.

Dans son Plan d’action pour les langues officielles 2023-2028, le gouvernement de Justin Trudeau consacre jusqu’à 242,8 millions $ sur quatre ans à partir de 2024-2025 pour soutenir l’apprentissage du français langue seconde à tous les niveaux, ce qui inclut les programmes d’immersion française.