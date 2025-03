L’attrition dans nos programmes d’immersion: un problème majeur

Celui ou celle qui a fait ses études primaires et intermédiaires, sans acquérir les connaissances de base et de bonnes habitudes, arrivera en 9e année avec un sérieux retard – non seulement en français, mais encore dans toutes les autres matières. Le retard en français peut être tel que tout rattrapage sera à toutes fins utiles insurmontable et, par conséquent, les parents retireront l’enfant du programme.

Si les élèves en immersion arrivaient à l’école secondaire avec un bagage académique solide, sans parler de bonnes habitudes d’étude, il y aurait sans doute moins d’abandons en 9e année.

6 – Bienfaits tardifs

Enfin, une cause d’abandon est la perception erronée que le programme d’immersion aux niveaux élémentaire et intermédiaire est suffisant. Pourtant, la plupart des bienfaits associés au programme ne se réaliseront qu’à la fin de la 12e année.

Bien s’exprimer en français et en anglais, à l’écrit comme à l’oral, dans un pays officiellement bilingue, où la demande en personnel bilingue est très forte dans certains secteurs, comme la fonction publique, les banques ou les assurances, est incontestable.

Si les écoles secondaires offraient une plus grande variété de cours pratiques et plus d’activités parascolaires en français, faisaient plus d’excursions et invitaient à l’école plus de conférenciers et d’anciens élèves pour parler de leur expérience et de leur parcours, mettaient sur pied plus d’échanges et d’interactions avec la communauté francophone locale, les parents et les enfants verraient tous les avantages et le côté pratique du programme.